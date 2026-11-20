Соченият за ръководител на организацията "Ку-клукс-клан - Дивизия Пловдив“ Николай Чалъков остава в ареста, реши Окръжният съд в Пловдив. Предвиденото наказание по повдигнатото обвинение е от една до шест години лишаване от свобода, предава БТА.

Организацията за проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза в Пловдив е разкрита след видеоклип, в който е заснето убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Организацията подготвяла и установявала улична престъпна дейност, каза в залата прокурор Костадин Паскалев и допълни, че според свидетели има проведени техни акции за побой над роми, както и над украински гражданин. Според свидетели организацията е подготвяла палежи в ромския квартал "Столипиново".

Един от свидетелите твърди, че Чалъков му е показал нецензурираната версия на клипа от убийството на Кузев, изпратен му от участниците в деянието, като казал "това са моите хора", каза прокурорът. По думите му фейсбук групата за контакт в организацията е била затворена, а поканата за срещите се предавала при голяма конспиративност, от човек на човек.

Според защитата на Чалъков имало някакъв вид организация, но тя не била регистрирана, нямало и ясна изразена йерархия. Адвокат Ясенка Шигарминова допълни, че поздравът им „Хайл Хитлер“ не е основание, че групата е проповядвала омраза.

Шигарминова каза, че се прави опит да се влияе на общественото мнение чрез изказванията за връзка с убийството на Младежкия хълм и призова съда да се съобрази със закона.

Мъжът и още 10 души, сред които четирима непълнолетни, бяха задържани на 17 ноември при съвместна специализирана операция на служители от Областната дирекция на МВР в Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“, под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Пълнолетните членове на групата са освободени с парична гаранция от хиляда евро, а четиримата непълнолетни са с мярка "под надзор от инспектор на детска педагогическа стая".

При извършени претърсвания и изземвания в Пловдив и Раковски на 14 адреса - жилища и прилежащи постройки, обитавани от членовете на структурата, както и в две моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства.

Сред тях са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура.