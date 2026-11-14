Христо Шопов окончателно оправдан! Съдът разплете драмата с пистолета и съседката

Магистратите описаха нощния скандал като ескалирал междусъседски конфликт, в който актьорът реагирал емоционално и неадекватно

Актьорът Христо Шопов е окончателно оправдан по делото за закана с убийство срещу съседката му Патриша Тийвс. Софийският градски съд потвърди оправдателната присъда на Софийския районен съд и сложи край на съдебната сага, започнала след бурен нощен скандал през февруари 2024 г.

Втората инстанция приема, че обвинението не е доказано с необходимата категоричност. След анализ на свидетелските показания, видеозаписите и експертизите магистратите стигат до извод, че представената от прокуратурата версия не се потвърждава от събраните доказателства. Решението е постановено от съдиите Ани Захариева, Аделина Иванова и Мила Лазарова.

Така и двете съдебни инстанции отхвърлят тезата, че Шопов е заплашил съседката си с убийство, като е насочил към нея огнестрелно оръжие. Съдът обаче не спестява критиките към поведението на актьора. В мотивите се посочва, че действията му са били емоционален изблик и неадекватна реакция в хода на разразилата се разправия.

Пистолетът, заплахите и една нощна разпра

Обвинението срещу Христо Шопов е за две закани с убийство, отправени към Патриша Тийвс на 23 февруари 2024 г. Според прокуратурата актьорът държал пистолет и заявил на съседката си: „Ще те застрелям в лицето с пистолета си!“.

След това, според обвинителната версия, я хванал с ръка под брадата, блъснал я към оградата и произнесъл: „Ще те убия“.

Тийвс твърди, че се е страхувала за живота си и подава сигнал на телефон 112. Случаят предизвиква широк обществен отзвук заради популярността на актьора, познат и с ролята на Пилат Понтийски във филма на Мел Гибсън „Страстите Христови“.

Съдебното разследване обаче очертава по-различна картина на случилото се. Според магистратите доказателствата не потвърждават по категоричен начин нито твърдените заплахи, нито всички описани от Тийвс форми на физическо насилие.

Записите не доказват думите „Ще те убия“

Един от основните аргументи на съда е свързан с доказателствата, предоставени от самата Тийвс. Тя записва част от конфликта с телефона си, но техническата експертиза установява, че на аудиозаписа се чуват само отделни фрагменти от репликите. Те не могат да бъдат възстановени по начин, който да докаже отправянето на конкретните заплахи.

За първото обвинение съдът констатира ситуация на дума срещу дума. Няма достатъчно независими доказателства, които да потвърдят твърденията на жената за отправените заплахи с пистолет.

Магистратите обръщат внимание и на противоречията в показанията на Тийвс. Според тях част от описаните от нея действия не се подкрепят нито от техническата експертиза на записите, нито от медицинското заключение.

Медицинските данни и видеоматериалите потвърждават, че е имало физически контакт, хващане за устата, блъскане и падане на жената. Те обаче не установяват останалите форми на физическо въздействие, за които тя разказва.

Съдът определя показанията на Тийвс като тенденциозни в частта, в която описва действията на актьора.

Кой е провокирал скандала?

Особено внимание в съдебните мотиви е отделено на поведението на съседката. Според магистратите именно тя е била най-активна в отправянето на обиди, докато репликите на Шопов и партньорката му Мариана Станишева са били ограничени до няколко кратки фрази.

Съдът отчита и че Тийвс многократно е подканяла двамата да повторят определени обидни изрази, а актьора – отново да покаже пистолета си. Записвала е случващото се и заявявала, че ще изпрати видеоматериалите на известна българска медия, за да предизвика обществен скандал.

В разправията било въвлечено и името на сина на семейството, който нямал отношение към междусъседския спор.

Магистратите обръщат внимание и на обстоятелството, че Тийвс е влязла в имота на Шопови след полунощ. Тя започнала да тропа по вратата и прозорците, да крещи и да отправя обиди. По-късно конфликтът продължил пред оградата, докато жената снимала с телефона си.

Според съда това поведение не съответства на твърденията ѝ, че се е страхувала за живота и сигурността си.

Как започва всичко – заради една автомобилна чистачка

Зад съдебната драма стои на пръв поглед банален битов спор. По-рано през деня между Мариана Станишева и Патриша Тийвс възниква спречкване заради паркиране.

След полунощ съседката забелязва, че едната чистачка на автомобила ѝ липсва, и подозира, че я е взела партньорката на актьора.

Тийвс решава да потърси обяснение посред нощ. Влиза в двора на семейството, започва да блъска по входната врата и прозорците и да крещи обиди на английски. В двора намира кофа за боклук, изнася я на улицата и изсипва съдържанието ѝ, но не открива липсващата автомобилна част.

Първоначално семейството не разбира кой е в имота. Стреснат от шума и възможността някой да прониква в дома му, Шопов взема незареден пистолет – едно от трите законно притежавани от него оръжия, и излиза навън.

Когато разпознава съседката, се прибира и оставя оръжието. Именно този момент е важен за защитната му теза: актьорът твърди, че впоследствие не е носил пистолет и не го е насочвал към Тийвс.

Спорът обаче продължава. Жената снима, а Шопов се приближава до оградата и протяга ръка през металните пръти, като я хваща за устата. По-късно отново се насочва към нея с намерение да я накара да спре да снима и да вземе телефона ѝ. След като не успява, я блъска назад. Тя губи равновесие и пада на земята. Актьорът се оттегля и се прибира в къщата.

Тийвс също се прибира, след което подава сигнал на телефон 112.

Съдът: Не всяка агресивна реакция е престъпление

В решението си Софийският градски съд подчертава, че за да бъде установено престъпление закана с убийство, не е достатъчно да има конфликт, обидни думи или физическо спречкване. Необходимо е да се докаже отправянето на заплаха, която при конкретните обстоятелства обективно може да възбуди основателен страх от осъществяването ѝ.

В случая това не е установено с необходимата степен на сигурност.

Магистратите приемат, че действията на Шопов са били емоционален изблик в хода на ескалирал междусъседски конфликт и неадекватна реакция срещу поведението на Тийвс. Това обаче не означава, че одобряват начина, по който актьорът е постъпил.

Оправдателната присъда не е равнозначна на оценка, че разправията е протекла без агресия. Тя означава, че конкретното обвинение не е доказано по законовия стандарт.

С решението на Софийския градски съд съдебната сага около нощния скандал приключва. След повече от две години историята, започнала заради липсваща автомобилна чистачка, получава окончателния си съдебен отговор. Христо Шопов остава оправдан по обвинението за закана с убийство.