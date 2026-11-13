Решиха съдбата на втория замесен в убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста 42-годишния Атанас Дечев, обвинен в помагачество при убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Мъжът беше задържан край дома си в Пазарджик след повече от месец и половина издирване.

Магистратите приеха, че има достатъчно данни за предполагаемото му участие в престъплението, както и опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Дечев поиска да бъде освободен под домашен арест, за да се грижи за децата си, но съдът отхвърли искането му.

В началото на заседанието обвиняемият настоя делото да се разглежда при закрити врата с аргумента, че не желае да бъдат разгласявани подробности от личния му живот.

От прокуратурата поискаха най-тежката мярка за неотклонение, като посочиха, че разполагат и със запис, свързан с разследването. Според държавното обвинение съществува реален риск Дечев отново да се укрие, предаде БТА.

Защитата оспори основанията за задържането му. Адвокатът му заяви, че обвинението се основава на полицейски разработки и не става ясно в какво конкретно се изразява предполагаемата логистична помощ, оказана при престъплението.

Припомняме, че бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. За предполагаем извършител на убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, който също остава в ареста. Според разследващите двамата се познавали от години, а една от проверяваните версии за престъплението е свързана с неуредени финансови отношения. Прокуратурата твърди, че Атанас Дечев е оказал логистична помощ за извършването на убийството.