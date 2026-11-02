Супербогат българин замесен като наследник на Илиян Филипов?

Босът на транспортната фирма „Биомет“ – Ваньо Алексиев, придобил светска популярност покрай връзката си с младата участничка от „Ергенът“ Валерия Георгиева и с покупката на три супер автомобила „Бугати“ за милиони евро, може да сложи ръка върху бизнеса на застреляния президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) и свой конкурент в транспортния бранш Илиян Филипов, пише в. „Уикенд“.

Упорит слух гласи, че Ваньо Алексиев води преговори с Кремена, вдовицата на Илиян Филипов, за покупката на акциите й в „ПИМК холдинг груп“ и предстоящото сливане на транспортната компания от Пловдив с „Биомет“. Стойността на подготвяната бъдещата сделка не е известна, но запознати твърдят, че тя ще е на стойност стотици милиони и ще бъде реализирана чрез отпускането на банков заем и съставянето на погасителен план.

Макар от години да е разделена с Илиян Филипов, Кремена наследява половината от богатството, тъй като двамата нямат официален развод. Другата половина от наследството на убития бос на ПИМК следва да бъде поделена между трите му деца – синът му Костадин и дъщерите му Алекс и Николета.

След убийството на Илиян Филипов оперативният контрол върху управлението на най-голямата в България транспортна компания ПИМК и свързаните с нея десетки дъщерни дружества преминаха в ръцете на неговия пълноправен съдружник Пенко Несторов, който притежава половината от компанията.

Несторов е брат на вдовицата на Илиян Филипов – Кремена и поради тази причина очакванията бяха, че няма да има промяна в собствеността на ПИМК. Като наследник на Филипов в компанията мнозина сочеха неговия син Костадин, който ръководи дружества към холдинга, свързани с логистичните бази, добива на инертни материали и жилищното строителство.

Твърди се, че сега има семейни конфликти около бъдещето на техния бизнес.

„Действително съществуват спорове за бъдещото управление и развитието на ПИМК, но до този момент няма стартирали преговори за продажбата на част от собствеността на компанията. Бившата съпруга Кремена настоява целия бизнес да бъде продаден, тъй като се опасява, че империята може да рухне със смъртта на Илиян, а и се притеснява за сигурността и живота на децата си.

Продажбата на ПИМК на друга транспортна компания е краен вариант, много по-вероятно е собствеността да бъде придобита изцяло от Пенко Несторов“, коментира човек от висшия мениджмънт на „ПИМК холдинг груп“.