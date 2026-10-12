Мегеров иска на свобода, мълчи за Филипов дори пред адвоката си

Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, настоява той да бъде освободен от ареста. Адвокатът му Диляна Агова е обжалвала решението на Окръжния съд в Пловдив, с което на мъжа беше наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Агова е поискала и достъп до събраните по досъдебното производство доказателства, тъй като по думите ѝ до момента не е имала възможност да се запознае с тях.

Очаква се юристът и обвиняемият да получат материалите за преглед в рамките на един час непосредствено преди предстоящото съдебно заседание. Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава в съдебната зала стана ясно, че разследващите работят по версия за финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания.

Според изнесената в съда информация доказателствата срещу обвиняемия са косвени, а оръжието, с което е извършено престъплението, все още не е намерено. До момента Мегеров не е дал обяснения за случилото се. По думите на защитника му той не е коментирал обстоятелствата около случая дори пред нея.

Припомняме, че бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян на 30 септември в жилищна кооперация в Пловдив. Разследващите повдигнаха обвинение за предумишлено убийство на Славчо Мегеров, който е бил близък с жертвата и е имал общ бизнес с нея.

Според прокуратурата водещата версия за престъплението е финансов спор, свързан с нерегламентирани спортни залози. По информация, изнесена в съдебната зала, зaлозите достигали между 15 и 20 хиляди лева, а Мегеров имал значителни задължения към Филипов.

Разследването продължава, като полицията проверява и финансовите отношения в общото им дружество, както и възможността в престъплението да са участвали други лица. Мегеров има три предишни присъди - за грабеж, умишлено убийство и кражба. При определянето на мярката за неотклонение съдът прие, че има достатъчно доказателства за обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Оръжието на убийството не е открито, а преки очевидци на стрелбата няма.