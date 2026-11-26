Софийският градски съд остави в ареста трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Трите момчета са на 14, 15, 16 и години и сами рапространиха видеа от действията си.

Според прокуратурата група от 15-ина тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като били на детска дискотека за Хелоуин, предава NOVA.

Съдът е преценил, че има достатъчно данни, че тримата са извършили блудственото действие с лице, което е в безпомощно състояние. Според магистратите тримата с "впечатляваща упоритост са употребели бруталност, липса на състрадание и човечност, както и че са били безразлични, че след като веднъж са унижили достойноството на пострадалата, са нямали нищо против това да се случи повторно като разпространят видеата до неограничена група в интернет".

Едно от момчета има старо провинение, заради което е имало възпитателна мярка настаняване в интернат. Това се е случило преди блудствените действия.

Според разследването водителите и на тримата не са били конролирани от родители. Обвиняемите ще бъдат настанени в Областна служба“ Изпълнение на наказанията“ - София.

В жилището продължили да пият, след което се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета.

По данни от разследването след подаден сигнал за силен шум полицаи са отишли на адреса, но само съставили предупредителен протокол.