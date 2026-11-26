Мекица за 10 евро, наеми от стотици евро на ден и проверки на данъчните инспектори разпалиха голям спор за цените на коледните базари в България. Любопитното е, че въпреки общественото недоволство интересът към някои от най-коментираните храни расте главоломно. Търговците на прочутата вече мекица на Софийския коледен базар дори са удвоили оборота си. Това разкри пред БНТ организаторът на празничното събитие Алексий Калев, който отговори на критиките за високите цени.

Мекицата за 10 евро се оказа пица

След миналогодишните спорове около цената на пържените картофи тази година в центъра на общественото внимание попадна унгарски кулинарен специалитет, продаван у нас като мекица. Порцията е около 500 грама.

„Реално е като пица, при която вместо блат от традиционно тесто се използва мекица. В България, чисто търговски, са го кръстили мекица, но отгоре има италиански продукти, каквито се използват и при всяка една пица. Цената между 8 и 10 евро е абсолютно същата като тази на една пица“, обясни Калев.

Според него върху крайните цени се отразяват както поскъпването на хранителните продукти, така и разходите за труд.

„Няма лоша реклама. Хората се похвалиха, че оборотът им се е увеличил два пъти и всеки търси тази мекица, която всъщност не е точно мекица“, допълни организаторът.

Колко струва една къщичка на базара

Калев категорично отхвърли разпространяваните твърдения, че наемите на търговските обекти надхвърлят 20 000 евро за целия празничен период.

„Средната цена на наемите е между 100 и 200 евро на ден, в зависимост от това какво предлагат хората. Разбирате сами, че не може една къщичка, която предлага ръчно направени и украсени топчета, да струва колкото една голяма скара, която е с размерите на почти три къщички“, заяви той.

Средно търговците плащат между 4000 и 8000 евро за целия период. Всяка къщичка заплаща и такса за търговско право, която постъпва в столичния район „Триадица“.

Организаторът съобщи още, че НАП е извършила четири проверки на базара. Един обект е санкциониран, а сред останалите констатирани нарушения са неправилно водене на касова книга и неточно обявен грамаж на храните.

София в челната тройка на Европа

Въпреки споровете за цените Софийският коледен базар получи поредно международно признание. Той зае трето място в класацията на European Best Destinations за най-добрите коледни базари в Европа, в която според Калев са гласували близо 1,8 млн. души.

„Самото ни присъствие редом до Виена, Будапеща, Хамбург и Щутгарт е повече от достойно. Мисля, че можем съвсем гордо да заявим, че имаме коледен фестивал, с който можем да се гордеем“, каза организаторът.

Сред големите атракции тази година е ледената пързалка, изградена в един от фонтаните пред НДК. Цената за посещение е 12 евро при 25 лева миналата година, като едно евро от всяка такса отива за благотворителност в подкрепа на деца.

Калев разкри, че амбицията на организаторите е през следващите години София да се пребори за първото място в европейската класация чрез инвестиции в още по-мащабна празнична украса и нови атракции.