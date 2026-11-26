Бившият председател на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски отхвърли съмненията, че е действал в нарушение на закона при авансовото финансиране на строителството на автомагистрала „Хемус“. Той заяви пред Нова телевизия, че все още не му е предявено обвинението за безстопанственост в особено големи размери, за което вчера съобщи Софийската градска прокуратура.

Според държавното обвинение действията и бездействията на Терзийски са довели до щети за Пътната агенция в размер на 312 млн. лева с ДДС.

Терзийски: Не съм работил под натиск

„Както и вчера заявих, все още не ми е предявено обвинение от Софийска градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение“, заяви бившият председател на АПИ.

Терзийски обясни, че не е запознат с мотивите на държавното обвинение и поради тази причина не може да ги коментира по същество. По думите му както той, така и ръководената от него администрация са спазвали действащото законодателство и установените процедури. Той подчерта, че е поставял подписа си единствено върху документи, които е имал правомощия да подписва, и отрече да е бил подлаган на натиск.

Милиони, платени без разрешителни за строеж

„Липсват 260 млн. лв. без ДДС от авансите за строеж на четвърти, пети и шести лот на „Хемус“ и затова сме повдигнали обвинение“, обяви говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Според официалното съобщение на прокуратурата от 25 ноември Терзийски е подписал допълнително споразумение към договора между АПИ и държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД, позволяващо авансовото предоставяне на средствата. Първоначалните договорни условия обаче не са допускали подобни плащания.

Към момента на превеждането на парите за пети и шести участък от магистралата не е имало окончателно приети проекти, разрешителни за строеж и открити строителни площадки. Разрешителното за пети лот е издадено едва в края на 2025 г., а за шести - през 2026 г.

Четирима обвиняеми по разследванията за „Хемус“

Вчера прокуратурата съобщи, че общо четирима души са привлечени към наказателна отговорност по трите досъдебни производства, свързани със строителството на магистралата.

Разследването започна през 2021 г., когато тогавашният служебен министър на вътрешните работи Бойко Рашков изнесе информация за отклоняване на средства за магистралата и тегленето на милиони левове в брой.

Прокурор Николаев обясни, че първоначално усилията на разследващите са били насочени към проследяване на движението на парите след авансовите плащания. Впоследствие разследването е обхванало и отговорността на длъжностните лица, разрешили превеждането на средствата.

Георги Терзийски ръководеше АПИ от януари 2019 г. до май 2021 г. Повдигнатото срещу него обвинение обхваща периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г.