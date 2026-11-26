По-малко от 1% от осигурените за втора пенсия до момента са направили личен избор в какъв подфонд да бъдат управлявани парите им. Това съобщи пред бТВ Владимир Нечев, член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Срокът за подаване на заявления изтича на 30 ноември, а новият мултифондов модел влиза в сила от 1 януари 2027 г. Хората, които не са направили личен избор, ще бъдат разпределени служебно.

Къде отиват парите ни, ако не подадем заявление

При служебното разпределение хората под 50-годишна възраст ще попаднат в динамичния подфонд, който позволява по-рискови инвестиции с потенциал за по-висока доходност. Осигурените над 50 години ще бъдат насочени към балансирания подфонд, а тези, на които остават три или по-малко години до пенсиониране - към консервативния.

Според Нечев слабият интерес към възможността за личен избор не е изненадващ. От нея се възползват предимно хора, които предпочитат по-консервативно управление на средствата си, или такива, които търсят по-висока доходност от пенсионните си спестявания.

Какво се случва с натрупаните пари

"Всички осигуровки преди удръжката на такси и комисионни са гарантирани от пенсионно-осигурителните дружества, независимо от избрания подфонд", подчерта Нечев.

Той припомни, че средствата по индивидуалните партиди се наследяват в периода на натрупване, като възможности за наследяване съществуват и след пенсионирането. Нечев уточни още, че с Министерството на финансите не е обсъждано намаляване на осигурителните вноски към втория пенсионен стълб.

Как да направим личния си избор

Според официалните разяснения на Комисията за финансов надзор желаещите да изберат подфонд трябва да подадат заявление по образец до пенсионното дружество, в което се осигуряват. Те имат право да получат информация и консултация относно различните инвестиционни възможности.

От 1 януари 2027 г. пенсионните дружества ще разполагат и с по-широки възможности за инвестиране на управляваните средства, включително в инфраструктурни облигации и акции на компании, свързани със значими инфраструктурни проекти.

При служебното разпределение определяща ще бъде възрастта на осигурените към 1 януари 2027 г.