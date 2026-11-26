Полски шофьор на тежкотоварен автомобил бе задържан в Стара Загора, след като дрегерът отчете шокиращите 3,25 промила алкохол. Полицията се намесила след получен сигнал за опасно шофиране по един от булевардите в града. 43-годишният чужденец е задържан за 72 часа, съобщи БНТ.

Граждански сигнал предотврати опасността

"Получихме сигнал за рисково управление на тежкотоварен автомобил, който се движел по булевард "България" в посока юг-север. Служителите локализират превозното средство и го спират за проверка. Установена е силна миризма на алкохол от водача", обясни главен инспектор Георги Найденов.

Камионът бил спрян на улица "Хан Аспарух". След като дрегерът отчел 3,25 промила алкохол, на водача бил издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба.

Тежкотоварният автомобил бил натоварен със стока и пътувал от Хасково към Полша. След ареста на шофьора фирмата собственик на камиона изпратила друг водач, който да продължи международния курс.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

По случая е образувано бързо производство. Първоначално полският гражданин бил задържан за 24 часа, а впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор задържането му било удължено до 72 часа.

Предстои прокуратурата да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

От полицията напомниха, че при пътните проверки служителите следят за признаци на употреба на алкохол и наркотични вещества, като при съмнения извършват съответните тестове.