Мотористът карал с над 1,3 промила алкохол и натрупал още 11 нарушения за минути

Наглостта на някои шофьори по българските пътища очевидно няма граници. 45-годишен моторист без книжка, залавян четири пъти през последната година да управлява неправоспособен, отново се качил на мотоциклет, този път и след употреба на алкохол. Вместо да спре за полицейска проверка, мъжът предприел опасно бягство по улиците на Пловдив, което завършило с три ударени автомобила. За поредния случай на безразсъдно поведение на пътя съобщиха от МВР.

Гонка по оживени булеварди

Всичко започнало около 18 часа вчера, когато патрул на Пето районно управление забелязал мотоциклет, движещ се по булевард „Освобождение“. Вниманието на униформените привлекли лепенки, поставени върху регистрационната табела. Полицаите подали сигнал за спиране, но мотористът не само пренебрегнал разпореждането, а ускорил и се насочил към булевард „Санкт Петербург“.

Не го спрели нито светлинните, нито звуковите сигнали на патрулния автомобил. В преследването се включили допълнителни екипи от Четвърто районно управление и сектор „Специализирани полицейски сили“. Опасното бягство приключило в района на кръстовището на булевард „Христо Ботев“ и улица „Любен Каравелов“, но преди да бъде задържан, мотористът блъснал три автомобила, които изчаквали на червен светофар.

Четири пъти хващан без книжка

Последвалата проверка разкрила още по-фрапиращи обстоятелства. Оказало се, че 45-годишният мъж изобщо не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Нещо повече - само през последната година вече бил залавян четири пъти да шофира без необходимата правоспособност. Въпреки това отново излязъл на пътя, пренебрегвайки както закона, така и безопасността на останалите участници в движението.

Дрегерът отчел над 1,3 промила алкохол в организма му. Мъжът отказал проверка за употреба на наркотични вещества, но предоставил кръвна проба за химически анализ.

Още 11 нарушения за една гонка

Бягството от полицията донесло на моториста и внушителен списък с нови нарушения. Униформените установили общо 11 нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени само по време на преследването.

Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка. Така мъжът, който и преди многократно е пренебрегвал забраната да управлява без книжка, натрупал още нарушения, докато се опитвал да избяга от органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Срещу задържания са предприети и административни мерки за установените нарушения.