Поредна тежка катастрофа с човешка жертва беляза пътищата на България. Един човек е загинал при инцидент в района на Ахелой, станал късно вечерта в събота, 21 ноември. Пътят Слънчев бряг-Бургас в посока областния град остава затворен и в неделя сутринта. Трагедията идва на фона на тревожната статистика за войната по пътищата, която от началото на годината е отнела живота на стотици хора.

Катастрофирал автомобил и разпилени части по пътя

Движението в посока Бургас е спряно още от събота вечерта, а ограничението продължава и в неделя сутринта. Полицейски патрул отклонява автомобилите още от кръговото кръстовище за Ахелой.

Екип на БНТ е установил на място ударен автомобил, останал в дясната лента за движение. По пътното платно има разпилени автомобилни части, а участъкът остава недостъпен за преминаващите превозни средства.

Към момента компетентните институции не са предоставили официална информация за причините за катастрофата, самоличността на загиналия и обстоятелствата, при които е настъпил сблъсъкът.

Не се съобщава и дали при произшествието има други пострадали. Шофьорите, които пътуват от Слънчев бряг към Бургас, трябва да се съобразят с ограниченията и указанията на полицията.

54 жертви повече от миналата година

Новият смъртен случай идва на фона на сериозно увеличение на жертвите по българските пътища през 2026 г.

Според последната публикувана справка на Министерството на вътрешните работи към 20 ноември в страната са регистрирани 6095 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях са загинали 449 души, а ранените са 7597.

Само от началото на ноември до тази дата жертвите са 34, а ранените - 442.

Още по-тревожно е сравнението с миналата година. За същия период на 2025 г. загиналите са били 395 души. Това означава, че през настоящата година жертвите са с 54 повече.

Пътят между Слънчев бряг и Бургас не за първи път става място на тежки произшествия. През август 2025 г. жена загина след удар между автомобил и мотопед край кръговото кръстовище за Ахелой, а през септември тази година друга катастрофа отново наложи затваряне на пътния участък.