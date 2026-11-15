Двама загинаха при жестока катастрофа край Добрич. Кола се разцепи на две

Двама души са загинали, а един е ранен при тежка катастрофа на пътя Добрич - Балчик. Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи в участъка между селата Попгригорово и Безводица. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в крайпътно дърво с такава сила, че се е разцепил на две. Данните за произшествието са публикувани в интерактивната карта на Министерството на вътрешните работи.

На мястото на трагедията незабавно са изпратени екипи на полицията, противопожарната служба и Центъра за спешна медицинска помощ. При катастрофата двама души са загубили живота си, а трети е пострадал.

Заради тежкия инцидент движението в района е ограничено. Допълнителна опасност за шофьорите създава гъстата мъгла, която значително намалява видимостта в участъка.

От МВР призовават водачите да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с ограниченията по пътя Добрич - Балчик.