Костадинов иска прокуратурата да разследва шефа на „Кауфланд“. Тежки обвинения

Изпълнителният директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров попадна под нова тежка атака заради предупреждението си, че евентуални проблеми на търговската верига могат да имат последици, пред които фалитът на КТБ ще изглежда като пролетен бриз. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска прокуратурата да се намеси и определи думите на Петров като заплаха срещу българската държава.

В декларация от парламентарната трибуна той сравни тона на ръководителя на веригата с този на рекетьорите от 90-те години. Костадинов отправи и призив към гражданите да бойкотират „Кауфланд“ и да подкрепят българските търговци.

Това е наказуемо деяние

„Ако прокуратурата не се самосезира заради престъпните изявления на Михаил Петров, ние от „Възраждане“ ще я сезираме в най-скоро време“, заяви Костадинов.

„Вчера станахме свидетели на безпрецедентно посегателство от страна на чужда фирма върху българския финансов суверенитет и стабилност“, подчерта той.

„Г-н Михаил Петров си позволи да заплаши директно българската държава и българската икономическа и финансова система с последици, сравними с фалита на КТБ. Това е наказуемо деяние според Наказателния кодекс“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Според Костадинов подобни изявления не могат да бъдат подминавани, когато засягат финансовата стабилност на страната. Той отбеляза, че има хора, които са били изправяни пред съда за изказвания, тълкувани като посегателство върху банковата система.

Тонът прилича на рекетьорите от 90-те години

Най-острите думи на Костадинов бяха насочени лично към изпълнителния директор на търговската верига. „Говорим за официално изказване на представител на чужда корпорация в България, който си позволи да заплаши българската държава с тон, който, меко казано, прилича на тона на рекетьорите от 90-те години на миналия век.“

„Искам да припомня на г-н Петров, че и най-слабата държава е 100 пъти по-силна от най-силната мафия“, заяви Костадинов.

Поводът за острата реакция е изказването на Михаил Петров по време на форума MORE THAN TRADE, след като Комисията за защита на конкуренцията наложи на „Кауфланд България“ санкции за общо 75,65 милиона евро за установени от регулатора нелоялни търговски практики.

„Спрете, защото „Кауфланд“ е много голям и ако тръгне по бобслея надолу, тогава фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз“, заяви Петров. Той обяви, че компанията ще оспори санкциите в съда, и изрази увереност, че решенията на КЗК ще бъдат отменени.

Изказването му предизвика реакция и от управляващата „Прогресивна България“, която заяви, че никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона за защита на гражданите. Самата КЗК определи категоричните прогнози за изхода от съдебния спор като възможен опит за публичен натиск върху съда.

Призив за бойкот на „Кауфланд“

Костадинов не се ограничи с искането за намеса на прокуратурата. От парламентарната трибуна той призова гражданите да престанат да пазаруват в магазините на веригата и да насочат покупките си към български търговци.

„Призовавам гражданите да изберат българските фирми и българските предприемачи, защото там сме сигурни, че 100% от данъците остават в България, а не се изнасят с позволени или непозволени счетоводни хватки извън страната“, заяви лидерът на „Възраждане“.

„Нека да покажем, че който не ни уважава като народ и не иска да зачита нашите закони, няма място в нашата държава“, добави Костадинов.