Голяма промяна в образованието. Съвет за българския език ще оценява учебниците

Консултативен съвет за българския език ще бъде създаден към Министерския съвет. Той ще изготвя доклади за изучаването и използването на езика и ще дава становища за учебните планове и учебници. Това предвижда Законът за българския език, предложен от "Възраждане" и приет от парламента днес.

В съвета влизат директорът и един хабилитиран учен от Института за български език при Българската академия на науките, избрани от Общото събрание на института, двама хабилитирани университетски преподаватели по български език, определени от министъра на образованието, двама висококвалифицирани учители по български език и литература, определени от министъра по предложение на представителните организации, един представител на Съвета за нематериално културно наследство, определен от министъра на културата. Председател по право ще бъде директорът на Института за български език при БАН.

Законът беше одобрен единодушно със 153 гласа "за". Срокът за предложения между първо и второ четене беше удължен на максималния от три седмици, за да бъдат прецизирани текстовете на законопроекта.

Законопроектът за българския език има за цел да създаде цялостна правна рамка за провеждане на държавна езикова политика, урежда принципите и задълженията, свързани с употребата на българския книжовен език в публичната сфера – включително в образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация, посочват вносителите. Те отбелязват, че в момента съществуват над сто закона, които съдържат отделни разпоредби за задължителното използване на българския език в различни сфери, но отсъства координация и ясен механизъм за отговорност при неизпълнение. Законопроектът не засяга личната и неофициална употреба на езика, нито ограничава правата на лицата, ползващи други езици в частната сфера, отбелязват от "Възраждане".