Костадинов от Пловдив: Нужна ни е подкрепата на всички български граждани

Костадин Костадинов и Петър Волгин посетиха град Пловдив. Това е първият град, който кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” посещава заедно от деня, в който обявиха кандидатурите си в Старата столица на България - Велико Търново.

Костадин Костадинов сподели с присъстващите граждани, че в кампанията двамата кандидати са си поставили за цел да посетят колкото може повече населени места. Провеждат срещите си на открито, на площада, за да може всеки един българин, дори тези, които не ги харесват, да дойдат и да поговоря с тях, защото президентът трябва да представлява всички - да обедини разединения ни народ и да го представлява.

“Длъжни сме да можем да разговаряме с всички, включително и с тези, които не ни харесват. Защото, ако получим доверието на по-голямата част от българските граждани, ние двамата с господин Волгин трябва да представляваме всички българи”, каза Костадинов пред събралите се граждани, дошли специално за да се срещнат с него и Петър Волгин.

Костадинов още каза, че интересът на гражданите към отворените срещи показва, че има изключително силен интерес към обсъжданите теми, част от платформата за управление на двамата кандидати, интересът към „Възраждане“ е изключително голям, защото подкрепата е изключително голяма и защото дори забързаните в ежедневието си хора намират време просто да минат и да поздравят Костадинов и Волгин.

“На тези избори ние не говорим за миналото, на тези избори ние не говорим толкова дори и за настоящето – ние говорим за бъдещето. Говорим за това каква държава искаме да имаме и искаме ли изобщо да имаме държава. Защото последните няколко години разговорът вече премина от това, че България не може да бъде независима, към това, че България не трябва да бъде независима. На нас това ни обясняват постоянно управляващите на така наречения преход. А ние не сме съгласни, защото знаем, че ако една държава иска да бъде просперираща, благоденстваща, богата държава, тя трябва да е независима. Запомнете едно много простичко нещо като пример от историята: няма богати колонии. Има богати метрополии. Ние от “Възраждане” искаме да бъдем богата, благоденстваща държава, това искат и българските граждани, с които се срещаме из цялата страна. Основно те искат благоденствие, искат сигурност, спокоен живот, нормални доходи, но за да имаме всичко това трябва да бъдем независими. За да бъдем независими, на нас са ни нужни независими управляващи – хора, които да могат да поставят националния интерес над всичко и да го отстояват с цената на всичко. Ако трябва – и с цената на собствения си живот!

“Ние сме хора, които сме доказали, че имаме най-важните две качества, които трябва да има един политик, поставил си тази върховна цел да направи България независима: характер и гръбнак! Аз точно поради тази причина се гордея с това, че кандидат за вицепрезидент е Петър Волгин, който е един от най-независимите хора в българската политика. И същевременно човек, който е изключително предвидим, защото той зависи от собствената си съвест и морал и зависи от собствените си избиратели. Така както смятам, че трябва да зависи всеки един български политик, така както съм и аз, завися само от българския народ. Не от чужди договори, не от задължения, не от ангажименти, не от някой друг, не от съюзници и партньори – само и единствено от вас и от собствената си съвест и морал! Това е новият модел, който ние, от „Възраждане“, налагаме вече пета година в българския парламент и в българската политика. И вярвам, че само след по-малко от 10 дни ще имаме възможност да го наложим и показвайки как, отивайки на балотаж, защото това е нашата нагласа и затова се борим. Когато попитахме българските граждани какво искат от българския президент, те ни казаха пет основни неща: да защитава независимостта, да гарантира благоденствието, да обединява българската нация, да защитава просперитета на науката и образованието в държавата и да гарантира развитието на силна българска държава със силна армия, за да може да гарантира сигурността и всичко останало. Разбира се, не всичко от това е в правомощията на президента. Само че президентът олицетворява българската нация. И във време, в което нашата страна е изправена в ситуация, в която два военни конфликта се намират точно през една държава от нас – единият на север, другият на изток – на нас са ни нужни хора, които действително да могат да внушават спокойствие и сигурност”, каза Костадинов.

Кандидатът за президент на “Възраждане” поиска подкрепата на присъстващите:

“Защото ние сме се изправили в една много сериозна битка и сблъсък с еманацията на олигархичния модел, олицетворяван от основни други кандидати, като госпожа Йотова, да кажем, и господин Гюров. И в тази много тежка битка с олигархията, която управлява в момента държавата, ние можем да разчитаме само на едно-единствено нещо: на българските граждани, на българския народ! На никой друг! И затова имаме нужда от вас и от вашата подкрепа. Затова апелираме да ни подкрепите, да убедите максимален брой хора да отидат да гласуват и да подкрепят „Възраждане“ с номер 11”, призова Костадин Костадинов вчера от град Пловдив.

Днес Костадин Костадинов ще посети град Плевен и отново ще се срещне с граждани на отворена среща на открито, за да обменят идеи за бъдещето на България.

Костадинов и Волгин - различният избор е с номер 11 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!