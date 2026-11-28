"Лукойл" в момента не е на загуба. Доколкото знам миналата година е бил на загуба 300 млн. евро, но предстоящата година, той ще я навакса и ще бъде на печалба. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в 52-ото НС, по NOVA NEWS. Преди дни стана ясно, че американският милиардер Тод Боули е подписал споразумение за придобиването на международния бизнес на руската компания „Лукойл", включително рафинерията в Бургас. Сделката е за около 16 млрд. долара, но все още очаква одобрение от американските власти. Продажбата се налага след наложените от САЩ санкции срещу „Лукойл" през октомври 2025 г. заради войната в Украйна, след които компанията обяви намерението си да се раздели с международните си активи.

Реакцията след нападението над българите

Политическата реакция на България след нападението над привържениците на „Левски” в Марсилия беше достатъчно остра и адекватна, категоричен е Кутев.

„Не мисля, че имаше проблем в реакцията. Българската реакция е стартът, но това, което видяхме в Марсилия, означава сериозни проблеми в начина, по който функционира Европейският съюз и някои държави в него. Това са проблеми, с които тепърва все по-често ще се сблъскваме”, коментира Кутев.

Той подчерта, че институциите у нас са реагирали на всички нива – президент, правителство и парламент, а министърът на вътрешните работи е инициирал разговор с френския си колега.

Съдбата на почетния консул на България в Марсилия

Кутев коментира и позицията на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен, която защити действията на френската полиция след нападението. „Не съм човекът, който може да даде оценка дали трябва да бъде преразгледан нейният пост, защото това не бива да се решава само по едно действие, а въз основа на цялостната дейност. Но че нейната оценка не беше адекватна в този случай е категорично. Това няма съмнение”, заяви депутатът.

По думите му решението какви последици трябва да има тази позиция е в компетенциите на съответните институции.

Подкрепата за Украйна

В разговора беше засегната и подкрепата на България за европейския заем за Украйна. Кутев обясни, че страната ни последователно е поемала социалната отговорност към украинските граждани, потърсили убежище у нас. „Никога не е имало съмнение в досегашната политика на България по отношение на социалната помощ за Украйна. Ние приехме много украинци тук и продължаваме да плащаме сериозни средства като общество за издръжката на хора, избягали от войната. Тази социална част от отговорността на България в рамките на Европейския съюз е поета още от самото начало”, посочи той.

Според депутата промяната е по-скоро в отношението към военните разходи, докато социалната подкрепа остава непроменена. „По отношение на военните разходи неведнъж е казвано, че няма как да спечелиш войната по този начин. Въпросът е как се постига мирът. Той в момента е изключително важен, защото виждаме как войната излиза извън пределите на Украйна, засяга Черно море и има потенциал да прерасне в много голям конфликт”, заяви Кутев.

Депутатът от „Прогресивна България” допълни, че разговорът за войната и бъдещия мир трябва да продължи на европейско равнище. „Сериозната част от този разговор тепърва предстои. Той няма как да продължи на европейско равнище, ако нямаме механизмите, по които да разделим едното от другото”, смята той.