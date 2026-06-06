Кутев разкри новата роля на лидерите

Лидерите не трябва да се противопоставят на обществените процеси, а да разбират накъде се движи обществото и как да постигнат целите си в тази среда.

Това заяви народният представител и председател на парламентарната Комисия по културата и медиите Антон Кутев по време на Международната лятна академия по лидерство "Лидерство отвъд алгоритмите: от данни към решения" в Синеморец, организирана от Висшето училище по телекомуникации и пощи.

По думите му едно от най-важните качества на успешния лидер е способността да разпознава обществените процеси и да действа в синхрон с тях. Той сравни обществото с голяма река, съставена от различни интереси и нагласи.

"Ако плуваш срещу течението, рано или късно ще загубиш. Важно е да знаеш накъде тече реката и къде искаш да стигнеш", каза Кутев.

Той подчерта, че лидерството не се измерва с броя на отработените часове, а с разбирането на процесите и добрата организация. Според него ръководител, който постоянно е принуден да компенсира с лично усилие, често е изправен пред неефективно работеща система.

Кутев коментира и ролята на комуникацията, като посочи, че добрият пиар не само отразява реалността, но може и да я променя. Той отбеляза, че в съвременната медийна среда все по-често самите изказвания се превръщат в новина.

Като пример за съчетание между реални действия и силно комуникационно въздействие той посочи първите решения на президента на САЩ Доналд Тръмп след встъпването му в длъжност.

По време на дискусията Кутев коментира и развитието на изкуствения интелект. Според него новите технологии ще доведат до отпадането на редица професии и могат да отдалечат хората от четенето на книги, но не бива да бъдат отхвърляни, ако технологичният напредък върви ръка за ръка със съхраняването на моралните ценности.

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