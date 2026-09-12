Очакваме ви на терена на живота! Йотова даде голяма задача на студентите
Над 650 младежи от повече от 35 висши училища се събраха в Китен, а президентът поиска гласът им да се чува още преди решенията на властта
Следете всички новини, анализи и коментари за Лидери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 650 младежи от повече от 35 висши училища се събраха в Китен, а президентът поиска гласът им да се чува още преди решенията на властта
През 2026 г. в програмата участват над 220 ръководители
Някои се паникьосаха, а други се разсмяха
Новината дойде от Мерц и Станмър
Лидерите обещаха нов удар по петрола и газа на Москва, защита на украинската териториална цялост и преследване на финансовите канали на престъпността
Срещнаха се с украинският президент Зеленски в Лондон
Едно от най-важните качества е способността да се разпознават обществените процеси
Тяхното пътуване е свързано с нещо повече от обикновено ежедневие
Близо 50 лидери обсъждат енергетика и стабилност, Канада се включва за първи път
Радев се бори за над 100 депутати, Борисов за малка разлика с него, Пеевски - за челната тройка
Коментира атаки на Иран срещу САЩ
Повечето лидери от ЕС са жалки. Изключвам Мелони, Орбан, Фицо и Бабиш
Много вожд, малко индианец, каза Трифонов на трима лидери
Светът такъв, какъвто го познаваме, избледнява
Настоя домовата книга да отпадне
Тръмп, Путин и Си бойкотират срещата, темата за мира е доминираща
САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък
Форумът в Копенхаген поставя акцент и върху енергийната и икономическата сигурност
Говори Дмитрий Песков
Той настоя за край на конфликтите и критикува организации и държави, които според него не действат достатъчно