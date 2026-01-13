Проф. Александър Маринов пред СТАНДАРТ: Битката за първото място в новия парламент ще е оспорвана

Днешната българска политика и нейните „герои“ станаха вредни и опасни за хората, казва бившият председател на Стратегическия съвет на президента Радев и учредител на партия „България може“

. У нас ще има няколко извънредни избора, докато се появи нов силен играч

.Светът е близо до мащабен конфликт

. БСП агонизира, но това не означава, че България няма да има левица

. Малцина гласуват по убеждение

. „България може“ ще работи срещу демографската криза

- Проф. Маринов, как Ви изглежда политическата карта у нас днес?

- Като пред природен катаклизъм. Партийно-политическата система е в дълбока криза, която се проявява в пълна неспособност да изпълнява предназначението си – да служи като посредник между гражданите и държавата и да осигури добро управление на обществото. Съществуващите „граници“ между партиите са имагинерни – всеки е готов да се съюзи с всекиго въпреки обещанията към избирателите, а всички си приличат по патологичната жажда за власт. Днешната българска политика и нейните „герои“ станаха вредни и опасни за хората. Единственото зло, което не са ни причинили все още, е да ни вкарат във война, но изглежда и това се стремят да направят.

- В интервю за БНР наскоро казахте, че предстои битка за оцеляване на системните партии? Защо мислите така – ще се нароят нови играчи, ще дойде поредният месия и ще помете статуквото, млади и образовани лидери ще поведат България към по-смислен живот или поради нещо съвсем различно?

- Преди всичко, защото са изчерпани и опротивели на избирателите. Ще се борят на живот и смърт, като се опитват да отмъкнат у другите парченца от контролирания вот, които биха им гарантирали оцеляване. По убеждение вече малцина гласуват. Нови играчи неминуемо ще се появят, тъй като старите вече не могат дори нормално да излязат на терена. А новите играчи включват нови партии, нови лидери, нови идеи, нов начин на общуване с обществото. В (политически) месии не вярвам, тъй като политиката е екипно занимание, което трябва да предлага разумни и осъществими политики, а не просто харизма. Но нови (което не означава непременно млади) лица да нужни, за да вдъхнат на хората надежда, че има смисъл да се гласува.

- Вижда ли народът (избирателят) спасител в лицето на президента Румен Радев?

- Сигурно има и такива, но по-точно е да се каже, че много хора възлагат на него големи очаквания. Това е тежко бреме. Причината за високите очаквания е, че досега Радев се държи различно от повечето партийни водачи. Въпросът е как ще оформи образът и поведението му, когато сам стане партиен лидер. В същото време политическият реализъм изисква да си даваме сметка, че един „сам юнак на коня“ не може да направи чудеса. Нужен е екип от достатъчно способни хора, които да допринасят за подкрепата на новата партия, а не да светят с отразената светлина на Радев.

- А ще скочи ли той преждевременно в политиката или ще довърши и втория си мандат на „Дондуков“ 2?

- Не мога да дам прогноза, но според мен и за обществото, и за него лично би било по-добре, ако не се бави много. Това е въпрос не само на калкулиране на шансове и рискове, но и на отговорност пред народа. Виждаме какви калпави и дори противоестествени управления получаваме напоследък. Освен това, при сегашната динамика една година е твърде дълъг срок, през който могат да настъпят големи обрати.

- С кои партии би могла да си сътрудничи бъдещата формация на президента Радев?

- Това би трябвало да зависи най-вече от политиката, която ще провежда неговата партия. От сега представените в парламента трудно мога да разпозная смислен и значим партньор, особено като имаме предвид сложните отношения, сложили се между Радев и партийните лидери. А някои линии на сътрудничество могат да бъдат много вредни.

- Вие сте сред съучредителите на „България може“, заедно с икономиста и журналист Кузман Илиев. Кои ще са вашите партньори в обществото и в политиката?

- В обществото – българите, които споделят нашите ценности и политически принципи, формулирани в учредителните ни документи. Ние сме суверенистка партия, смятаме, че България трябва ясно да формулира и отстоява собствения си национален интерес, а не да го представя като функция на безгласно примъкване към различни съюзи. Друга важна линия на сътрудничество е провеждането на активни просемейни политики, защото само това е пътят към преодоляване на демографската криза.

Що се отнася до българската политика, поне такава, каквато е днес, честно казано не виждам автентични партньори, а на нас не са ни необходими временни спътници, ламтящи за власт. Но съм убеден, че нови формации, с които бихме могли сериозно да работим заедно, ще се появят.

- Бяхте лидер на столичната БСП през 90-те г., през 1996 г. напуснахте партията поради несъгласие с ръководството. Как оценявате поведението на левицата днес?

- Унизително и позорно. Но с такива лидери толкова може да се очаква. Както казваше на времето Александър Лилов, ако сте си купили билет за Тирана, не се учудвайте, че не сте попаднали в Рим. БСП агонизира, но това не означава, че в България няма да има левица.

- А има ли днес лидер у нас, на когото хората вярват безрезервно? Защо?

- Не виждам такъв. Проблемът е, че дори твърдите ядра на партиите започват да се разочароват от своите доскорошни кумири, при това с пълно основание. Доверието се получава с действие, при това последователно и резултатно, а не със самореклама.

- Рулетката с мандатите за кабинет се завъртя. Основните партии отричат, че ще правят правителство в рамките на настоящото Народно събрание. Вие лично мислите ли, че вървят задкулисни договорки за опит за съставяне на правителство с мандата на третата, посочена от държавния глава сила – БСП или ИТН? И възможно ли е това?

- По принцип днес в българската политика всичко е възможно, но при положение, че първите две партии (а и някои от по-малките) категорично се обявяват за избори смятам за малко вероятно да се пробва някаква нова сглобка в този парламент. Би било самоубийствено за всеки, който участва или подкрепи подобна гавра с обществените очаквания.

- Ще получим ли още от същото като резултат от извънредните парламентарни избори?

- Ако не се появи нов голям играч, привидно ще е горе-долу същото. Но смятам, че съперничеството между партиите ще бъде все по-ожесточено, така че трудно ще тръгнат на безпринципни договорки, като през последните две години. Освен това, струва ми се, че битката за първото място ще е доста по-оспорвана, отколкото изглежда днес. Както е известно, социологическите изследвания не могат да уловят някои по-особени сегменти от вота.

- Допускате ли, че е възможно в края на годината да гласуваме едновременно за президент и за парламент?

- Това ще зависи от много други обстоятелства, но съм сигурен, че ще има няколко извънредни избора, докато не се появи нов силен играч – вероятно Радев, но не е изключено и друг. Засега изглежда, че партиите нямат интерес от съчетаване на двата избора, но кой знае?

- Как Ви изглеждат днешните европейски лидери и ако констатирате знаци за промяна в поведението на обединена Европа, в каква посока са те?

- Не съм сигурен, че квалификацията „обединена Европа“ е вече напълно оправдана. Повечето европейски лидери са безпомощни и жалки в неспособността си да признаят грешките си и да поемат нов курс. Изключвам Мелони, Орбан, Фицо и може би Бабиш. За това слабо лидерство европейците ще платят тежка цена, и ние наред с тях.

- Можем ли да се надяваме на скорошно постигане на мир в Украйна?

- При сегашната ситуация – не вярвам. Някакво крехко примирие – може би, но и то ще е функция на глобални договорки. Това, което става все по-сигурно, е, че Русия ще постигне своите цели по военен път. Но оттук до трайния мир има много дълъг път. Да не говорим, че светът е опасно близо до мащабен конфликт.

- Накъде води Америка и света Доналд Тръмп?

- Едва ли някои знае, включително и самият Тръмп. Но навлизаме в много опасен период на глобално преструктуриране, или както се казва, на формиране на нов световен ред, при което основна роля ще играят САЩ, Китай и Русия. Опасявам се, че този преход няма да е нито кратък, нито мирен. Големият въпрос е къде сме ние и как си представяме нашия курс през тези бурни води. И кои български политици ще бъдат способни да го начертаят и осъществят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com