“Промяната” се дави в море от скандали

Само седмица след клетвата на служебния кабинет държавата се оказа на ръба. Скандалите гърмят като куршуми на Петрохан, разделението и омразата трещят като февруарска буря. Партиите се ненавиждат, институциите са в яростна война.

„Честният” вицепремиер

Напрежението се нажежи до червено още с влизането на новите министри в кабинетите им. ИТН разкри в пленарна зала, че шумно назначеният вицепремиер по честни избори Стоил Цицелков има 5-годишна забрана да наблюдава избори заради нарушаване на етични правила. Инцидент с жена в хотелска стая в Гана, обяви Тошко Йорданов. Не, ковид драма – нямах маска, оправда се Цицелков.

Но - когато ИТН стяга примката, то е до край. Извади на бял свят още три прегрешения на Цицелков. Той се оказа с присъда за шофиране в нетрезво състояние и с две задържания в полицията за притежание на марихуана. В единия случай става въпрос за 55 грама – те стигат за 220 цигари, каза Йорданов. Детинска работа, беше фас, намерен до крака ми, отговори честният вицепремиер. Ако получа предложение от премиера, уволнявам го веднага, обяви обаче президентът Илияна Йотова.

Министър за един ден

Така първият вицепремиер по честни избори влезе в историята с рекордно краткия си престой в изпълнителната власт – точно 24 часа. И с последвалия факт, че на първото си редовно заседание кабинетът „Гюров“ тихомълком закри длъжността. С кой акъл го сложиха, по всичко личи, че изборите няма да са честни, коментира Бойко Борисов.

1:0 за ИТН. Цицелков падна, ред е на Андрей Янкулов и Иван Христанов, видга мерника на още двама зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов.

Бомбата в МВР

Докато тлееше пожарът „Цицелков“, гръмна бомба в МВР. Плъзна слух за брутална чистка на директори в странта и да оказван от вътрешния министър Емил Дечев натиск върху полицаите, разследващи „Петрохан“. Дечев предложи уволнението на главния секретар Мирослав Рашков и на заместника му Явор Серафимов. Като дори обяви Серафимов за издирване, защото не му вдигал телефона. Оказа се, че висшият полицай е в болница за операция.

За броени часове скандалът се пренесе в парламента, където на изслушване за „Петрохан“ бяха привикани и Дечев, и Рашков, и куп висши полицаи. Ден по-късно Мирослав Рашков обяви в емоционално послание до колегите си под пагон, че напуска полицията заради оказван натиск по разследването „Петрохан“.

Метлата на властта

И докато всички гледаха МВР, Гюров развъртя метлата. Още в понеделник всички областни управители бяха сменени с верни кадри на ПП, кабинетът спря процедурата за Деньо Денев като шеф на ДАНС, с нови началници осъмнаха АПИ и БАБХ.

Огън по Христанов

Рахатът на земеделския министър Иван Христанов свърши в четвъртък. ИТН здраво го захапа, обвинявайки го, че има лични интереси в производството на храни и лабораторни анализи, които обясняват усилията му да бъде преустановена дейността на конкурентна лаборатория за изследване на пестициди на границата с Турция. „От тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови,“ заяви Станислав Балабанов. Сред неудачните назначения на Христанов Балабанов посочи Ивана Мурджева, която е член на българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Значи Христанов си има лично негова Кобилкина", отсече Балабанов.

Янкулов загуби битката

В същото време удар получи и правосъдния министър Андрей Янкулов, който насрочи специално заседание на ВСС за отстраняването на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Докато кадровиците заседаваха щурмоваците на БОЕЦ и „Правосъдие за всеки“ нахлуха в Съдебната палата, сбиха се с охраната и атакуваха с яйца кабинета на Сарафов, обещавайки му „граждански арест“. Вместо това след 6 часа дебати ВСС остави Сарафов на поста, пращайки казуса в прокурорската колегия. Янкулов загуби. Принуден беше и да признае, че онези прокурорка Теодора Георгиева, която бе уличена в подкуп от Пепи Еврото, е нанесла страшен удар по имиджа на правосъдието ни. Екипът на Кьовеши каза, че е виновна и обяви, ме европейската прокуратура може да поиска уволнението й.

Малко по-късно парламентът обяви Гюров за издирване с МВР, защото премиерът не се яви в парламента за изслушване по казуса с американските транспортни самолети, които са за учение у нас.

Сеч в БСП

Лидерът на БСП Крум Зарков започна сеч в партията, като отстрани от листите 8 топ социалисти, защото гласуваха срещу ветото на Илияна Йотова върху орязването на изборните секции в страни извън ЕС на 20. В другия червен лагер – на Нинова, Иван Чевчев – най-верният й човек, напусна „Непокорна България“, давайки знак, че тя е бита карта.

ГЕРБ и ПП пък се хванаха за гушите заради цената на водата. Николай Нанков стовари цялата отговорност за поскъпването в страната върху новата власт, която но може да овладее КЕВР. В резултат в Кърджали водата поскъпва с 13,9%, в Благоевград – с над 12, в Шумен, където имаха режим – с 8,7. Кабинетът „Желязков“ заложи тази мина, контрира Богдан Богданов от ПП.

Партия “Педофили от Петрохан”

Най-жалък бе опитът на ПП-ДБ да изгони ДПС-Ново начало от централата на партията. Богданов обяви, че сградата трябвало да стане младежки център и ПП вече разговаряли с Терзиев за това.

Партия “Педофили от Петрохан” си търси ново свърталище за специалните си нужди, разбрахме от Богдан Богданов. И тъй като искат всичко да им е наблизо, ако се почувстват изморени и имат нужда от бързо "изстрелване през фонтанелата", са се огледали в сградата ни на ул. “Врабча”, контрира мощно зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов.

Да, ама не! Каквото и да си мислят, че правят, да знаят, че никога повече няма да се допусне да си разиграват низките страсти, извратености и перверзии на метри от паметника на Апостола! – категоричен бе Анастасов.

Атомна бомба върху „Промяната“

Истината е, че аферата „Петрохан“ удари като атомна бомба „Продължаваме промяната“. Не сте „Тефал“ – това ви се лепи, заяви Тошко Йорданов. Показват го и първите предизборни проучвания. „Тренд“ даде скромните 10% на ПП, която твърдеше, че ще получи мнозинство от 121 депутати.

Истината е, че колкото повече скандали трещят в държавата, толкова повече българи, особено от негласуващите досега, поглеждат с надежда към Радев. Очаква се той да обяви проекта си навръх националния празник. Последните данни на Центъра за анализи и маркетинг му дават 33,7% при рекордните за последните години 68% активност.

На този фон единствената партия, която остава стабилна и монолитна е ДПС. „Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло“, заяви Делян Пеевски пред членовете на Централния съвет. Той подчерта, че на предстоящите избори партията трябва да се яви под собственото си име и призова: „На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!“.

Социолозите са категорични: ДПС ще изненада всички на изборите. Особено ПП.

