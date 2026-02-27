Секциите ще получат чували в два цвята - бял и черен

Все още няма окончателно решение за състава на Районните избирателни комисии. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в ефира на „Пресечна точка“. Очаква се Комисията да приключи заседанието си днес с решение по спорните назначения. По думите ѝ от общо 31 районни избирателни комисии, които трябва да бъдат назначени след консултации при областните управители, съгласие е постигнато едва за две. В останалите области липсва договореност не само за председатели и секретари, но и за заместник-председатели.

Матева обясни, че при девет парламентарно представени партии и коалиции местата в ръководствата на комисиите трябва да бъдат разпределени пропорционално. По думите ѝ някои политически сили изобщо не са направили предложения нито за председател, нито за секретар.

Говорителят на ЦИК съобщи, че Комисията е приела редица важни решения, свързани с подготовката на изборите. Сред тях са условията за изработване на изборните книжа и материали, изработката на печатите, както и доставката и снабдяването на секционните избирателни комисии с необходимите консумативи. Изрично е записано, че всяка секция ще получи чували в два различни цвята – бял, в който ще се съхраняват изборните книжа, и черен, предназначен за помощните материали като химикалки и ножици.

ЦИК е предложила на Министерския съвет печатите да бъдат изработени чрез централизирана поръчка, но в отговор е посочено, че според правителството това следва да бъде възложено на общинските администрации.

Матева подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се назначават по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Тя призова политическите сили да не предлагат лица, които в предходни избори са извършвали нарушения или престъпления. „От партиите зависи какви хора ще предложат“, посочи тя и добави, че ЦИК ще предвиди по-подробни указания относно видеонаблюдението в изборния процес.

