Скандален старт на вота в страната със сривове на машини
Десетки машини не работят, членове на комисии не се явяват, активността остава ниска
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Десетки машини не работят, членове на комисии не се явяват, активността остава ниска
ЦИК все още не е взела решение за състава на Районните избирателни комисии, каза Росица Матева
Председатели в РИК с до 294 евро повече, ръст и при СИК
В днешния ден за размисъл предизборната агитация е забранена
От днес стартира масовата ваксинация на избирателните комисии
От днес Общинските избирателни комисии в Джебел, Черноочене и Ардино встъпват в правомощията си. Централната избирателна комисия назначи състава на ОИ...