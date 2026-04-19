Скандален старт на вота в страната със сривове на машини

Изборният ден в няколко области на страната започна с напрежение, технически проблеми и организационни затруднения. Те поставят под въпрос нормалния ход на вота още в първите часове.

Най-сериозни сигнали идват от Хасково, Кърджали и Благоевград, където едновременно се регистрират дефектирали машини и липсващи членове на секционни комисии. Въпреки това всички секции са отворили и приемат избиратели.

В област Хасково право на глас имат 226 810 души, включително близо 3000, които гласуват за първи път. Началото обаче бе съпроводено с отсъствието на около 30 членове на секционни комисии, сред които и председатели. Паралелно с това 10 машини за гласуване излязоха от строя, като за една от тях вече е ясно, че няма да бъде възстановена. Техници са изпратени към проблемните секции, но към момента няма яснота колко от устройствата ще заработят отново. Гласуването се провежда в 479 секции, като в 344 от тях има машини, а за сигурността са ангажирани около 500 полицаи.

Подобна картина се наблюдава и в Кърджали, където около 20 членове на комисии не са се явили в началото на изборния ден. Наложило се е спешно преструктуриране на съставите, а част от секциите са отворили със закъснение.

В Благоевград ситуацията е усложнена основно от масови технически проблеми с машинното гласуване. Сигнали постъпват от различни населени места, като в част от секциите машините не отпечатват разписки, а в други - бележките са с некоректна или стара дата. Все още няма официални данни за мащаба на проблема, като се очаква повече информация от Районната избирателна комисия.

В област Благоевград право на глас имат около 316 000 души, а секциите са 564. Допълнително затруднение създава и отсъствието на около 20 членове на комисии, макар че всички секции са отворили. Към момента избирателната активност остава ниска, като се очаква развитието на ситуацията през деня да покаже дали проблемите ще бъдат овладени.

