Скандален старт на вота в страната със сривове на машини
Десетки машини не работят, членове на комисии не се явяват, активността остава ниска
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Десетки машини не работят, членове на комисии не се явяват, активността остава ниска
С днешна дата, повече от 100 дефектни медала са върнати от спортисти
Принуждават служители да мълчат за опасностите
Откриха нов дефект
Съобщава се за два случая с дефекти
Дефекти, мръсотия и кал бяха забелязани около новата метро отсечка до Летището в деня на откриването й. В района около метростанция „Софийска Света Го...
София. Според разпоредбите на Закона за защита на потребителите, клиентите могат да поискат да върнат закупена стока или да я заменят с друга само в с...
София. От 61 пътя, които са в гаранция, на практика 81% са с дефекти. Това показва проверка на специално назначена комисия по качеството, създадена от...
Амблиопията се лекува успешно до 12 г., предупреждава доц. Грета Алексиева