Голяма драма с машините за вота. ЦИК бие тревога
Според изборните експерти проблемът е сериозен
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Според изборните експерти проблемът е сериозен
Предлага въвеждане на машини с оптични устройства за сканиране
Подкрепяме идеята за, премахването на район „Чужбина“, защото смятаме, че той наистина е неопределим към настоящия момент, каза още той
Плаши с Георги Кандев и Емил Дечев
Стотици сигнали продължават да валят от цялата страна
Десетки машини не работят, членове на комисии не се явяват, активността остава ниска
Какво съобщение направиха от МЕУ
Машини без разписки, QR кодове и бонуси за секциите при коректни протоколи
Процесът отнема около час
Този път номерът ви няма да мине, увери депутатът от ДПС-Ново начало
Шарков обясни как се контролира кода на удтройствата
Божанков ходил при Шарков за изборите, министерският син във фирма на Терзиев
Предстоят най-нечестните избори, каза зам.-председателят на ПГ на ИТН
ИТН вижда риск от фалшификации и директно посочи Промяната
Така гласуват в САЩ
Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи, заяви лидерът на ИТН
Правната комисия отхвърли предложението за 100% машинно гласуване
На последните шест вота по думите му са гласували около 700 хиляди души по-малко
Машините на „Смартматик” са инструмент за въвеждане на соросоидна демокрация
В готовност са да чистят града