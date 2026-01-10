160 машини водят битка за столицата



През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване в планинските райони на столичната община. В ниските части на града валежите са от дъжд, а във високите и планинските райони – от сняг. Пътните настилки са мокри. Това съобщиха от Столичната община. В готовност са общо 160 снегопочистващи машини, като през нощта в работен режим е била включена част от техниката.

Обработване против заснежаване и заледяване е извършено на територията на районите „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“. Почистени са участъци от Южната дъга на Околовръстния път, както и общински пътища в районите „Панчарево“ и „Банкя“. Аварийните екипи работят по отстраняването на завирени участъци на пътните платна. От сутринта седем екипа са на терен и работят по 10 сигнала за завирени участъци.

Към момента градският транспорт се движи и изпълнява редовните си маршрути на територията на цялата община. Столичната община призовава водачите на моторни превозни средства да излизат на пътя само с автомобили, подготвени за зимни условия, и да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

До планина Витоша се движат автобусите по линии 61 и 63. От общината напомнят, че в интервала от 10:00 до 15:00 ч. са затворени пътните участъци на Витоша в посока хижа „Алеко“ и Златните мостове.

През нощта в Природен парк „Витоша“ са извършени обработки с пясък по пътищата от кв. „Драгалевци“ към хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ към местността „Златни мостове“. На територията на Природен парк „Витоша“ през нощта е отчетен непрекъснат и обилен снеговалеж, с натрупване между 5 и 10 см нова снежна покривка, при температура около –2°C.

Лоши са условията в планините, казаха по-рано днес от Планинската спасителна служба.

