Голям ифтар в София. Събра стотици

Тържествен ифтар за над 600 души се състоя в София по повод свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Събитието бе организирано от валията на Одрин и председател на платформата „Юнус Сезер“, посланика на Република Турция в България Н.Пр. Мехмет Саит Уянък и главния мюфтия на България Мустафа Хаджи.



Благотворителната вечеря събра представители на държавните институции, духовенството, обществено-политическия живот, бизнеса, медиите и ученици. Вечерта премина в дух на уважение, диалог и съпричастност, като споделената трапеза се превърна в символ на братство и добросъседство.



„Всяка хапка, която споделяме на нашата трапеза, допринася за укрепването на чувствата ни на братство и приятелство. Днес вие не сте просто гости на тази ифтарска софра, а представители на общочовешките ценности“, заяви в словото си посланик Уянък. Той подчерта, че месец Рамазан не е само време за личностно пречистване и молитва, но и възможност да си припомним значението на мира, приятелството и международната солидарност.



Посланикът изрази удовлетворение от развитието на двустранните отношения между България и Турция, като отбеляза, че те се задълбочават в съществуващите сфери и се разширяват с нови области на сътрудничество, които сближават двата народа. „Наличието на нашите сънародници, които са общата ни връзка, представлява най-здравото звено в отношенията между двете държави“, допълни той.



Главният мюфтия Мустафа Хаджи също поздрави присъстващите по случай месец Рамазан и отправи призив за повече доброта, съпричастност и взаимно уважение в обществото.

