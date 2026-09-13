Голям ифтар в София. Събра стотици
Всяка хапка, която споделяме на нашата трапеза, допринася за укрепването на чувствата ни на братство и приятелство, каза посланик Уянък
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Всяка хапка, която споделяме на нашата трапеза, допринася за укрепването на чувствата ни на братство и приятелство, каза посланик Уянък
Постът – един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
Трапезата на турците през месеца на постите е немислима без рамазанската пита
Той ще продължи до 29 март
На 29 март той навършва 70 години
На тържествената вечеря присъства зам.-председателят на НС Филиз Хюсменова
Приготвя се специална пита, раздават се сладкиши
Тя е част от месец Рамазан
Нека този месец бъде изпълнен със смирение, търпение и разум, зове председателят на ДПС
Тазгодишният месец Рамазан е на фона на разрушителните земетресения в Южна Турция
Статутът на храма беше променен през миналата година
Да живеем в мир и разбирателство, каза председателят на ДПС
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ поздрави мюсюлманите за настъпващия Рамазан
Религиозните постят духовно и физически - храненето е след залез, на смрачаване
Нека добротата, смирението и единството да ни помогнат заедно да преминем през тези тежки дни на изпитание, написа Борисов
Ислямската религия пази пет неща. Едно от тях е здравето на хората, каза главният секретар на Главното мюфтийство
Мюсюлманското изповедание подготвя богата онлайн програма
Събирането на големи вечери и фамилии се препоръчва да бъде в най-тесен кръг
Това е месецът на милостта и прощението, на очистването и въздържанието