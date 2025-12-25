Наистина ли Исус е роден на 25 декември? Какво казва науката

Раждането на Исус Христос се отбелязва по целия свят на 25 декември, но историческите доказателства за тази дата липсват. Учените отдавна спорят кога точно е роден човекът, поставил началото на християнството. Анализ на древни текстове и астрономически хипотези сочи, че традиционната дата по-скоро е символична, отколкото исторически точна.

Кой е бил Исус според историята

В исторически план Исус от Назарет е еврейски проповедник и религиозен водач от I век. В християнската традиция той е почитан като Божия Син, станал човек, и като дългоочаквания Месия, предсказан в Стария завет, откъдето идва и името Христос. Именно тази двойственост между вяра и история прави въпроса за датата на раждането му толкова сложен.

Защо 25 декември е под въпрос

Както отбелязва IFL Science, няма достатъчно съвременни на събитията доказателства, които да позволят точно датиране на раждането на Исус. Самата идея за „година нула“ не е съществувала в античния календар, а каноничните евангелия са написани десетилетия след описваните събития и не са напълно съгласувани помежду си.

Противоречията в евангелията

Евангелието на Матей свързва раждането на Исус с управлението на Ирод Велики, докато Лука го отнася към преброяването, организирано от римския управител на Сирия Квириний. Исторически е установено, че преброяването е проведено през 6 г. сл. Хр., докато Ирод е починал поне седем години по-рано. Поради това много изследователи смятат, че по-вероятна дата за раждането е периодът между 6 и 4 г. пр. Хр.

Звездата над Витлеем и астрономическите теории

Допълнителна хипотеза свързва т.нар. Витлеемска звезда с реално астрономическо явление. Според някои учени тя може да е била комета, наблюдавана около 5 г. пр. Хр., което би изместило раждането на Исус още по-рано. И тази теория обаче остава недоказана.

Как 25 декември става Коледа

През първите векове на християнството раждането на Исус не е било обект на специално честване. Великден, а по-късно и Богоявление, започват да се отбелязват едва през II век. Най-ранното известно споменаване на 25 декември като дата на раждането на Христос идва от III век и се свързва с Иполит Римски. Нужни са още десетилетия, за да се утвърди празникът като част от християнската традиция.

Връзката с езическите празници

От XIII век насам изследователи обръщат внимание на съвпадението между 25 декември и римския празник Sol Invictus, посветен на „непобедимото слънце“. Той се е празнувал непосредствено след зимното слънцестоене, когато дните започват да нарастват. Пълното му име Dies Natalis Solis Invicti означава „Рожден ден на непобедимото слънце“, а думата „Natale“ и днес в италианския език означава Коледа.

