Честваме два големи празника! Всички поверия и забрани

На 2 февруари отбелязваме два големи празника:
Сретение Господне е един от 12-те големи християнски празника, на който Православната църква почита представянето на малкия Исус в храма.
Петльовден е български народен празник, посветен на мъжката рожба и здравето на момчетата.
Преданията, поверията и забраните са много.
Знаците на този ден показват каква ще е пролетта, защото още древните хора са вярвали, че на този ден зимата среща лятото.
Ако има размразяване, пролетта ще бъде топла.
Ако вали сняг - пролетта ще бъде дъждовна и дълга.
Снежна буря означава късна и студена пролет.
Ако вали сняг, ще има добра реколта от пшеница.
Ако духа силен вятър, ще има богата реколта от плодове, а ако времето е спокойно – ще има богата реколта от лен.
На този ден човек не бива да отказва помощ, да обижда никого или да търси отмъщение.
Има и няколко забрани - не тръгвайте на път, не отсичайте дървета, не се занимавайте с ръкоделия.
Най-големият ритуал е Благословението на свещи.
Над свещите в църквата се казва молитва, те се поръсват със светена вода и се раздават на вярващите. Палят се в къщата всеки път по време на молитва.
Водата, взета на този ден от църквата, се смята лековита, способна да предпазва от болести и уроки.
Много от обредите са свързани с петлите. Задължително се коли петел и се раздава за здравето на мъжките рожби.
