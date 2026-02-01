Кошмар на Тракия. Магистралата стана руска рулетка

Ако трябва да пътувате от София към Бургас – за нищо на света не тръгвайте тази вечер, съветват шофьори, които са попаднали в пътния капан на АМ „Тракия“, предаде Флагман.

Видимостта е нулева, движението е кошмарно, а скоро май никой не е чистил.

Най-критично е положението в отсечката около Ихтиман и „Траянови врата“.

Снеговалежът продължава и към този момент – 19 часа, а ситуацията изглежда критична.

Видимостта е критична, а пътната настилка сякаш изобщо не е почиствана, казват пътуващите.

По аутобана е истинска руска рулетка – караш внимателно и се молиш някой идиот да не се забие в теб.

Катастрофите са десетки – самостоятелни, верижни и такива, предизвикани от тирове.

Шофьори с летни гуми буквално са превърнали аутобана в руска рулетка

В 99 % от случаите става въпрос за висока скорост или летни гуми, казват наши източници.

„Не тръгвайте тази вечер! Положението е критично. По-рано тази вечер две коли катастрофираха в тунела. Имаше голямо задръстване. Тъкмо тръгнахме след дълго чакане – нова катастрофа. Сега пък снеговалежът се увеличи, видимостта е много малка. Истинско изпитание е да шофираш“, каза бургазлия, който в този момент пътува по АМ „Тракия“.

