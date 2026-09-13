Всичко за Петел

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Петльовден е

Петльовден е

Основното обредно действие е коленето на петел във всяка къща, в която има мъжка челяд. Целта е да растат момченцата здрави, да се развиват като истин...

02 февруари | 8:28
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