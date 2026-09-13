Честваме два големи празника! Всички поверия и забрани
Не отказвайте помощ, не тръгвайте на път
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Не отказвайте помощ, не тръгвайте на път
Петелът е част от обредната трапеза за празника
Православната чества на 2 февруари Сретение Господне.
В българските вярвания този ден се нарича също Зимна Богородица, Вълча Богородица
Свети Симеон и пророчица Ана припознават Христос за Месия
Жителите на Орешак, Троян и района са притеснени от липсата сняг, което означава безводие напролет
Колкото по-чист и праведен е човек, толкова по-силно и твърдо вярва, че Господ ще изпълни Своето обещание
Сретение Господне е известен и като Зимна Богородица...
Българската православна църква отбелязва Сретение Господне днес. Празникът е един от 12-те велики през годината. Зимна Богородица, Вълча Богородица,...
Празнуваме и Петльовден
Западно и Средноевропейски митрополит Антоний