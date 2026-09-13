Всичко за Сретение Господне

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Днес е Сретение Господне

Днес е Сретение Господне

Българската православна църква отбелязва Сретение Господне днес. Празникът е един от 12-те велики през годината. Зимна Богородица, Вълча Богородица,...

02 февруари | 7:57
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