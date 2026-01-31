Скандал. Мощна атака по Петя Дикова

Водещата на предаването "CoolT" по Би Ти Ви Петя Дикова реагира публично след вълна от негативни коментари, появили се в социалните мрежи след публикуването на откъс от интервю с Азис, дадено малко след сватбата му в САЩ.

По думите ѝ още на следващата сутрин профилите ѝ, както и този на предаването, са били залети от сериозен хейт. Дикова подчерта, че атаките са били насочени както към нея, така и към изпълнителя, въпреки международното признание, което той е получил през годините.

„Говорим за човек, за когото са писали от „Ню Йорк Таймс", „Гардиън" до CNN", заяви водещата.

Вместо да влиза в пряк спор с критиците, Петя Дикова отправи предизвикателство към тях. Тя обяви, че в профила ѝ ще бъдат публикувани още две теми за деня – дискусия за българския представител на „Евровизия" и разговор за филма „Един грам живот", който засяга проблема с наркотиците в училищата.

„Надявам се същите тези хора с ярка обществена позиция да отделят време и за тези важни теми", допълни Дикова и заяви, че очаква реакциите с интерес.

С позицията си водещата ясно даде да се разбере, че няма намерение да отстъпва под натиска на негативни коментари и продължава да защитава правото на открит разговор по значими обществени въпроси.

