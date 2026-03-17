Разривът в НАТО! Тръмп атакува съюзниците и обяви, че ще действа сам

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи рязък завой в позицията си, след като призна, че съюзниците от НАТО отказват да се включат във военната операция срещу Иран, въпреки че само ден по-рано уверяваше, че „скоро“ ще обяви държави, готови да помогнат за сигурността в Ормузкия проток. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той директно посочи, че повечето партньори са дали ясно да се разбере, че не желаят да участват.

„Съединените щати бяха информирани от повечето ни съюзници от НАТО, че не искат да се включват в нашата военна операция срещу терористичния режим на Иран“, написа Тръмп, като по този начин фактически призна за липса на подкрепа в един от най-критичните моменти на конфликта.

Само часове по-рано президентът настояваше, че държавите, които печелят от трафика през Ормузкия проток, трябва да помогнат на САЩ и дори обеща да назове конкретни партньори, готови да се включат. Такъв списък обаче не последва. Вместо това Тръмп рязко промени тона и започна да твърди, че помощта нито е нужна, нито желана.

„Заради огромния ни военен успех вече не се нуждаем от помощта на страните от НАТО - НИКОГА НЕ СМЕ СЕ НУЖДАЕЛИ! Същото важи и за Япония, Австралия или Южна Корея“, заяви той, подчертавайки, че САЩ са „най-мощната държава в света“ и могат да действат самостоятелно.

Паралелно с това Доналд Тръмп даде сигнал за нарастващо напрежение и в отношенията със съюзниците от НАТО. В отговор на репортерски въпрос по-късно дали обмисля промяна в ангажимента на САЩ към алианса или дори излизане от него, президентът заяви, че „това със сигурност е нещо, за което трябва да се мисли“. Той подчерта, че подобно решение не изисква одобрение от Конгреса, но добави, че към момента няма конкретен план.

Въпреки това Тръмп не скри разочарованието си от партньорите в алианса, като призна, че „не е особено доволен“ от поведението им в контекста на конфликта. Изказването му допълнително засилва напрежението между Вашингтон и съюзниците му в момент на ескалираща международна криза.

