Тежки дни за норвежката корона: Кралицата - в болница, принцесата - на легло

Тревожни новини разтърсиха норвежкото кралско семейство. Кралица Соня е приета в болница заради проблеми със сърцето, съобщиха официално от Кралския двор.

„Нейно Величество кралицата беше приета днес в Националната болница заради проблеми със сърцето“, се казва в изявлението.

Хоспитализацията идва само дни след като дворецът разкри, че 87-годишната кралица страда от сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене. Заради влошеното си състояние тя е била поставена в отпуск по болест за една седмица и е трябвало да промени лечението си.

Още на следващия ден кралица Соня отмени всичките си официални ангажименти, включително планирана среща с индийския премиер Нарендра Моди.

Здравословните проблеми на кралицата продължават вече повече от година. През януари 2025 г. ѝ беше поставен пейсмейкър, след като получила аритмия по време на ски ваканция и се наложило да бъде транспортирана с хеликоптер до болница в Лилехамер. Само три месеца по-късно отново била откарана по спешност в болница заради затруднено дишане по време на великденска почивка със семейството.

Но драмата в кралския двор не спира дотук.

Съпругът ѝ, Крал Харалд V, също премина през поредица от здравословни изпитания през последните години — операции, COVID инфекции и поставяне на пейсмейкър през 2024 г. Само преди няколко месеца, през февруари 2026 г., кралят беше хоспитализиран заради инфекция и обезводняване по време на семейна ваканция в Тенерифе.

Междувременно престолонаследникът Принц Хокон направи още едно болезнено признание — съпругата му Принцеса Мете-Марит е „сериозно болна“.

52-годишната принцеса страда от хронична белодробна фиброза, диагностицирана още през 2018 г., но според принц Хокон състоянието ѝ напоследък рязко се е влошило.

„Притеснявам се за здравето ѝ. За съжаление мисля, че напоследък състоянието ѝ стана много по-тежко“, призна той пред норвежки медии.

През последните месеци Мете-Марит често беше снимана с кислородна канюла по време на официални събития. На въпрос дали ще бъде включена в списък за белодробна трансплантация, принцът отговори, че решението е изцяло в ръцете на лекарите.

Хокон и Мете-Марит са женени от 2001 г. и имат две деца — Принцеса Ингрид Александра и Принц Свере Магнус.

