Разкриха следващия ход на Кейт

Възможно е Кейт Мидълтън да пътува до Индия през ноември 2026 г., където принц Уилям ще бъде домакин на шестото издание на наградите Earthshot. Информацията беше публикувана от The Mirror, но за момента такъв план не е окончателно потвърден.

Според британското издание кралската двойка може да включи и визита в Делхи, предава lifestyle.bg. Пътуването би било първото им съвместно посещение в Индия от 2016 г., когато посетиха Мумбай, Делхи, Национален парк Казиранга и Тадж Махал.

Шестото издание на Earthshot Prize - инициатива на принц Уилям за насърчаване на иновативни екологични решения, ще се проведе в Мумбай. Организаторите подчертават, че Индия е ключов регион за климатични иновации и може да играе водеща роля в Азия.

Кейт присъства на първите две церемонии (в Лондон през 2021 г. и в Бостън през 2022 г.), но отсъстваше от последните три - в Сингапур, Кейптаун и Рио де Жанейро. Причината за отсъствието й беше химиотерапия вследствие на неуточнена пред медиите форма на рак.

