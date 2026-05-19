Най-голямата дъщеря на Джоли и Пит съкруши баща си

Отношенията между Анджелина Джоли и Брад Пит са обтегнати от доста години. Такива и тези между актьора и децата им.

Така например Шайло и Мадокс се опитват да се разграничат от баща си, отказвайки се от фамилията му. Оказва се, че не само те двамата не искат да бъдат свързвани с фамилията Пит.

Най-голямата дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит - 21-годишната Захара, също реши да не използва фамилията Пит по време на дипломирането си от Spelman College.

Според People, в официалните документи е било изписано цялото ѝ законно име - Захара Марли Джоли-Пит, предава lifestyle.bg. Но когато е повикана на сцената, за да приеме дипломата си, е била представена като Захара Марли Джоли.

И това се оказва не първият път, в който най-голямата дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит се представя без фамилията на баща си. Колкото до дипломирането, Захара се е сдобила с бакалавърска степен по психология.

През април пък тя отправи прочувствена реч към своята майка Анджелина. "Любовта ни една към друга е открита. Бях осиновена на 6 месеца и ми бяха дадени едни от най-специалните и любящи хора като мои братя и сестри, с майка, която ни отгледа с ценността да помагаме на другите, да бъдем добри и винаги да се стремим към растеж като личности", каза Захара по време на събитието Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience.

Освен Захара, Аджелина Джоли и Брад Пит са родилите на близнаците Вивиен и Нокс (17 г.), вече споменатите Шайло (19 г.) и Мадокс (24 г.), както и на Пакс (22 г.).

