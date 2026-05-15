Звездите ни скочиха на скъпотията. Само един вярва в бъдещето

България се намира в парадоксална ситуация – тя е най-бедната страна в ЕС, но според мнозина вече е най-скъпата за живеене. Темата за главоломно растящите цени на храните и прехода към еврото се превърна в централна не само пред щандовете в магазина, но и в коментарите на популярните личности у нас. Общественото мнение пулсира в очакване на спешни мерки от страна на новото правителство на премиера Румен Радев и скоро няма да утихне.

„Изпуснато е всичко, цените си вървят и не се надявам нещата да се променят скоро. Ето вчера си купих месо, което преди време си взимах за 6 лева, сега е 6 евро. Голям съм песимист по отношение на това, което ще се случва оттук натам. Превзеха ни отвън и никой не си мърда пръста. Мисля си, че най-важни са борсите и прекупвачите. Да овладеят оттам цените. Има картел и се разбират помежду си.

Производителите следват пазара, те какво да направят? Познавам вече толкова хора, които се отказват от производство. Ето, един мой приятел преди месец ми каза, че е затворил оранжерията си за краставици. Сменям посоката, вика, с друго ще се занимавам, не ми е изгодно. Това е положението, не вярвам да има промяна за добро“, казва пред „България Днес“ българският Дани де Вито – актьорът Дидо Манчев.

Подобна теза застъпва и певицата Диона, която отбелязва, че кошницата в магазина вече й излиза двойно по-скъпо, докато доходите – в частност хонорарите на артистите – дори бележат спад. „Парите, с които преди съм си купувала стоки от първа необходимост, днес са двойно дадени на касата. Хайде, аз все пак работя в столицата, а хората в малките градове как се оправят?

„Разбира се, че „таван на цените“ е невъзможен механизъм в пазарна икономика, но държавата има функции да се справи с всичко и да излезе на безпощадна битка със спекулата“, каза откривателят на фолкталанти Митко Димитров. Според него ролята на правителството е да гарантира спазването на законите, за да не се вдигат цените умишлено.

Музикантът Дани Милев, който е икономист по образование, също се обявява против „социалистическите мерки“. Въпреки това Милев дава пример с Турция и подхода на Ердоган – създаване на безплатни общински пазари, където производителите продават директно, заобикаляйки търговските вериги. „Има варианти“, подчертава той, призовавайки да се даде шанс на кабинета „Радев“, който е подложен на атаки още от първия си ден.

„Ние сме най-скъпата държава в момента в Европа. Скоро бях в Гърция, мои приятели в Испания, там е по-евтино оттук. Трябва да се търси вариант да не се слагат тези огромни надценки и да се злоупотребява с приемането на еврото и с това, че бензинът и нафтата са поскъпнали заради войната в Иран. Много от търговците се възползват от това и направиха наистина 1 лев да стане 1 евро."

Докато Орхан Мурад призовава за срок на изчакване, актьорът Павел Поппандов е далеч по-убеден в положителния ход на събитията. Той не крие симпатиите си към Румен Радев и вярва, че дадените обещания ще бъдат спазени, виждайки светлина в тунела още в първите часове на новата администрация. „Не само ме радва това, но ще се случи, защото в крайна сметка това, което е обещано, то ще се изпълни, имам предвид самия Румен Радев и хората около него. Часове само са минали, откакто действа правителството и има някакви положителни промени, виждат се“, споделя големият актьор.

