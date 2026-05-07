Огромна радост за Меган и Хари

Радостен ден в семейството на принц Хари и Меган Маркъл. Синът им Арчи навърши седем годинки.

Щастливата майка отбеляза специалния повод с емоционално послание, което трогна последователите й. Маркъл публикува в социалните си мрежи семейни кадри, които бързо развълнуваха многобройни фенове и онлайн потребители.

Снимките показват ясно трогателен момент от първите дни на Арчи – новороденото бебе спи върху гърдите на баща си принц Хари. Друг кадър пък показва Арчи заедно с по-малката му сестра, докато двамата вървят хванати за ръце край вода. Семейна любов и идилия, която няма как да не предизвика сълзи от щастие в очите.

Към публикацията Меган е написала кратко, но силно послание: „7 години по-късно… честит рожден ден на нашето сладко момче“.

