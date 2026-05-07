Късмет! Инвестира жълти стотинки и грабна 2 милиона евро

Истинска сензация разтърси Русе! Крайдунавският град затвърди славата си на най-късметлийското място в България, след като участник в играта „6 от 49“ буквално взриви касичката на тотализатора. Щастливецът е новият тото милионер на страната, прибирайки грандиозния джакпот от 2 230 994 евро (над 4,3 милиона лева), гръмнаха от Българския спортен тотализатор. Darik News

Удар за 3,60 евро!

Това не е просто късмет, а истинско чудо – огромната сума е реализирана с фиш на стойност едва 3,60 евро. Късметлията е заложил на класиката, попълвайки четири области с по шест числа. Комбинацията, която промени живота му завинаги, е: 3, 8, 13, 20, 42 и 49.

Русе – фабрика за милионери

Градът има мистична връзка с джакпота. Именно тук през далечната 1991 г. Тодор Бонев стана първият официален тото милионер в историята на България. Оттогава регионът не спира да бълва печалби – от легендарните 7 милиона в Кубрат през 2011 г. до рекордните 4,19 милиона лева, паднали в Русе само преди година – на 16 март 2025 г.

Лудостта продължава!

Докато новият богаташ се очаква да се появи в тото пункта, за да обясни как е „разчел“ числата на съдбата, джакпотът вече е зареден наново. Играта стартира директно от базовата стойност от 1 000 000 евро, а за неделния тираж сумата се очаква да надхвърли 1,08 млн. евро.

В Русе вече се шегуват: „Ако искаш да си милионер, пий вода от Дунав и пускай фиш!“.

