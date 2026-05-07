Видяха наша естрадна икона и народът онемя!

"Стефке, това ти ли си?" Това питат в мрежата фенове на голямата Стефка Берова, която се появи на фотос в мрежата да се снима в тв проекта "Обич и песен в Стария град".

Стефка бе в Пловдив за спектакъл, който ще се излъчи на 24 май, а в него участват и Йорданка Христова, Мими Иванова, Тони Димитрова и братя Аргирови.

Стефка Берова обаче шашна почитателите си най-вече с новата си визия.

Певицата, която на 3 май стана на 84 години, изглежда поне 20 г. по-млада.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com