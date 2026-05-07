Вълкът Уолфи пристигна в София

През май 2026 г. в България ще се проведат първите три етапа от поредното издание на колоездачната надпревара (Giro d’Italia). Това е не само едно от най-престижните спортни състезания в света, а и събитие, което поставя важни каузи във фокуса на вниманието.

От години Джиро д‘Италия подкрепя инициативи, свързани със социални проблеми, здравеопазване и екологична устойчивост. По последната тема екипът зад събитието си сътрудничи с най-голямата природозащитна организация в света – WWF.

Джиро д‘Италия в България

Обиколката на Италия (Джиро д‘Италия) е едно от трите най-значими и трудни колоездачни състезания наред с Обиколката на Франция (Тур дьо Франс) и Обиколката на Испания (Вуелта а ла Еспаня). Първото Джиро е проведено през далечната 1909 г., а през 2026 г. ще бъде 109-ото издание на надпреварата.

За първи път тя ще започне в България. Това ще се случи на 8 май в Несебър. Първият етап с дължина 156 км е до Бургас. На 9 май следва етапът Бургас – Велико Търново (220 км), а на 10 май е етапът Пловдив – София (174 км). След това обиколката ще продължи на територията на Италия и ще завърши на 31 май в Рим.

Джиро д‘Италия и WWF в подкрепа на дивата природа

Джиро д‘Италия и WWF започват своето сътрудничество преди повече от десетилетие. През 2015 г. WWF и по-точно Европейската алпийска програма на организацията (WWF European Alpine Programme) е официален партньор на състезанието. Тази програма е съвместна инициатива на националните офиси на WWF в Австрия, Франция, Италия, Швейцария и Германия, като целта ѝ е опазването на алпийската екосистема чрез трансграничен подход.

Партньорството се развива в три основни посоки. Първата е подобряване на екологичната устойчивост на Джиро д‘Италия. Неизбежно е всяко голямо спортно събитие да остави своя отпечатък върху околната среда. Чрез работата си с WWF обаче организаторите на Джиро се ангажират да ограничат значително негативните въздействия на етапите върху природата.

Втората и третата посока на партньорството са опазване на вълка – емблематично животно за италианската дива природа, и популяризиране на мерки за хармонично съжителство между вълци и хора в планинските райони.

Въпреки че вълкът е защитен от италианското законодателство, отношението към него сред местните общности в алпийските райони не е еднозначно. WWF винаги е играла ролята на посредник с цел да улесни съжителството между човека и вълка чрез организиране на срещи между различните заинтересовани страни и предоставяне на подходящи средства, като електрически огради, за да могат овчарите ефективно да предпазват стадата си от хищници.

Природозащитната организация има редица дейности, свързани с опазването на вълка и ограничаване на конфликтите с него и други видове едри хищници. Джиро д‘Италия се включи в част от тези дейности, като по време на партньорството отправи апел хората да станат „приятели на вълка“.

В по-близко минало – през 2025 г. – колоездачното състезание отново бе включено в кампания на WWF. Офисът на организацията в Италия, заедно с местни италиански горски институции, публикува поредица материали, разказващи за горите, покрай които минават състезателите.

Талисманът на Джиро д‘Италия – вълкът Уолфи

По време на партньорството с WWF през 2015 г. е създаден талисманът на Джиро д‘Италия – вълкът Уолфи (Lupo Wolfie), който носи добре познатата от състезанието розова тениска.

Уолфи съпътства надпреварата по целия ѝ маршрут и разказва за нея през призмата на важни качества и ценности като упоритост, лоялност, спортсменство и спортен дух. И не на последно място – чрез силната връзка с природата, особено тази на планинска Италия, която често е фон на най-зрелищните етапи на състезанието. Ето как пристигна в София.









