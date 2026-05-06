3 зодии започват живота, за който мечтаят от днес

Три зодии навлизат в мощна нова ера, която започва, когато Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог на 7 май.

Благодарение на тази енергия в четвъртък, тези астрологични знаци решават да се освободят от несигурността, която досега им е пречела да живеят живота, за който мечтаят.

Те вече не могат да останат в сянка, просто чакайки нещо да ги "спаси". Време е сами да поемат водещата роля, а енергията на деня ги подкрепя, пише Your Tango, цитиран от Bulgaria ON AIR.

ТЕЛЕЦ

Винаги си имал усещането, че си роден за големи неща, Телец – докато някой не каже нещо, което те уцелва точно в слабото място и те кара да се почувстваш несигурен.

Обикновено не позволяваш на хората да ти влияят, но този път думите им те засягат повече от очакваното.

Когато на 7 май Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог, осъзнаваш, че си реагирал прекалено емоционално. Не си бил съгласен с тях, но не е било толкова значимо, колкото си го направил в ума си.

Това те изненадва, но и те "събужда". Енергията ти помага да оставиш несигурността зад гърба си и да навлезеш в по-силна житейска фаза.

Вече не позволяваш на чуждите мнения да влияят на самочувствието ти.

ЛЪВ

Трудно ти е да се възприемаш като човек, който може да бъде несигурен – което прави още по-трудно да го приемеш, когато това се случи.

Твоята зодия е символ на увереност и сила, и ти обикновено ги въплъщаваш напълно, но и ти имаш моменти на колебание.

При теб това често води до прекалено "компенсиране" – опит да докажеш, че всичко е наред.

В четвъртък, когато Слънцето в Телец образува тригон с Луната в Козирог, забелязваш, че прекаляваш в стремежа си да изглеждаш стабилен.

Това осъзнаване променя гледната ти точка и ти позволява да си простиш, че си просто човек. Не е нужно винаги да си герой. Това ти носи облекчение и въздух.

КОЗИРОГ

Ако искаш да си докажеш, че не си "хаотичен", трябва да си покажеш на какво си способен.

Вместо да се фокусираш върху ограниченията си, насочи вниманието към силните си страни – защото можеш да постигнеш много, когато се концентрираш.

Луната е във твоя знак в четвъртък, давайки ти дисциплина и фокус. Когато тя образува тригон със Слънцето в Телец, ти навлизаш в силен нов период.

В този момент решаваш, че вече няма да оставаш в униние – и това променя всичко. Чувството за неспособност просто не ти подхожда. Ти се стремиш към високи резултати и точно това постигаш.



