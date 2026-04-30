Ето кои зодии привличат парите и успеха през май

Май традиционно е месец на разцвета, но през тази година той носи и изключително силна енергия за изобилие. Благодарение на благоприятното разположение на Юпитер и Венера, някои представители на зодиака ще усетят вятъра на промяната в портфейлите си. Ето кои са те:

1. Телец - Месецът на големите печалби

Като рожденици през по-голямата част от месеца, Телците са под мощната протекция на Слънцето. Очаквайте неочаквани финансови постъпления – това може да бъде бонус, връщане на стар дълг или дори печалба от инвестиция. Май е идеалният момент да поискате увеличение на заплатата или да стартирате личен проект, който сте отлагали. Парите просто ще намират път към вас.

2. Козирог - Професионален триумф

За Козирозите май ще бъде месецът на „зелената светлина“. Вашите усилия от началото на годината най-сетне ще бъдат забелязани от влиятелни личности. Очаквайте предложение за по-висока позиция или нов договор с много по-добри условия. Успехът ви ще дойде чрез партньорства – не отказвайте нови запознанства, защото точно те могат да ви донесат следващия голям чек.

3. Близнаци - Идеи, които се превръщат в злато

С преминаването на Слънцето във вашия знак в края на месеца, енергията ви ще достигне своя пик. Вашата комуникативност ще бъде основното ви оръжие за печелене на пари. Ако се занимавате с търговия, медии или технологии, очаквайте сериозен пробив. Май е месец, в който думите ви имат силата да убеждават инвеститори и клиенти. Бъдете смели и представяйте идеите си – печалбите няма да закъснеят.

4. Риби - Интуиция за добри сделки

Рибите ще се радват на изключително силна интуиция по отношение на финансите. Може да почувствате прилив на вдъхновение за инвестиция в недвижим имот или изкуство. Вашата творческа природа ще бъде високо оценена и може да получите предложение за страничен проект, който да се превърне в основен източник на доходи. Доверете се на вътрешния си глас – той ще ви отведе при парите.

