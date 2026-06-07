Четири зодии се къпят в пари и любов. Ще имат всичко

На 7 юни 2026 г. четири зодии получават благословия от Вселената. Луната навлиза в Риби в неделя и енергията е силно положителна.

Става дума за това да вярваме достатъчно в себе си, за да преследваме това, което искаме.

За тези зодиакални знаци това е идеалната лунна фаза за големи мечти и надежда, че всичко ще се нареди добре, пише Your Tango.

Достатъчно с негативността. Луната в Риби ни кара да се чувстваме изключително оптимистични и готови да сбъднем мечтите си.

РАК

В този ден Вселената ви носи онзи вид успокоение, което ви кара да знаете, че сте в победна серия. Самоувереността ви е висока и вярвате в себе си и в способностите си. Можете да се справите.

По време на тази луна в Риби получавате прозрение за хората, с които прекарвате най-много време. Тази лунна фаза засилва способността ви интуитивно да усещате какво се случва.

ДЕВА

За вас, Дева, този ден и Луната в Риби са свързани с преоценка. В неделя вие поглеждате отново към една връзка в живота си. Това може да не се усеща като благословия в момента, но е за добро.

Вие осъзнавате, че има неща, от които просто трябва да се освободите. По време на тази лунна фаза Вселената ви показва, че е най-добре да следвате сърцето си, дори ако това означава дадена връзка да приключи.

ВОДОЛЕЙ

Това, което ви очаква в неделя, е напълно неочаквано и изненадващо положително. Получавате добри новини по време на Луната в Риби и това ви вдъхновява силно. Вие искате да споделите "богатството", така да се каже.

По време на тази лунна фаза една от най-големите ви мечти изглежда е на прага да се сбъдне. Това ви прави едновременно развълнувани и напрегнати, но също така ви зарежда и ви прави готови да я приемете.

СТРЕЛЕЦ

В този ден Луната в Риби ви кара да размишлявате върху минали решения. Сега виждате, че вие сте направили правилните избори.

Чувствате, че целият ви живот има по-голям смисъл в този ден, Стрелец. Много от нещата, в които сте вложили сърце и ум, са ви върнали повече, отколкото някога сте могли да пожелаете.

Вселената ви показва, че вие винаги сте били и все още сте в състояние да управлявате съдбата си. Животът е прекрасен и става още по-добър, защото вие вярвате, че трябва да бъде така. Вие избирате позитивността и това ви носи полза.

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