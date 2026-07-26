Скандал в Мексико заради световното. Превърнали Хълма на ацтеките в таен купон

Нов скандал гръмна с шефа на ФИФА Инфантино, този път в Мексико.

Главният прокурор на Мексико започна разследване около тайна вечеря на ФИФА в историческия замък Чапултепек по време на Световното първенство.

Става дума за единствения кралски замък в Северна Америка, дом на мексиканския император Максимилиан I и съпругата му императрица Карлота Белгийска преди 130 години.

Нещо повече – той се намира на върха на свещения за ацтеките хълм, чието име означава „Хълм на скакалците“.

Днес там се намира Национален исторически музей, в който съхранява мащабна колекция, илюстрираща историята на Мексико от испанското завоюване до Мексиканската революция, както и прочутата алея с витражи, изобразяващи гръцки богини.

На това свещено място, президентът на ФИФА Джани Инфантино и мексиканския президент Клаудия Шейнбаум поканили 200 гости на купон по повод началото на Световното по футбол, което е в пълно нарушение на законите на Мексико.

Това съобщи вестник El Universal.

Разследването е потвърдено след като Националният институт по антропология и история на Мексико предаде разписка за плащане от ФИФА на сума над 1,3 милиона песо (около 74 300 долара) за използването на сградата на 10 юни.

Скандалният случай нашумя след като група изследователи и археолози подадоха официална жалба до Главната прокуратура заради това, че помещенията на Националния исторически музей са използвани за частен купон в нарушение на Конституцията и федералните закони за защита на археологическите, художествените и историческите паметници.