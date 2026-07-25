Четири зодии удрят джакпота. Сатурн ги закриля

Когато Сатурн стане ретрограден на 26 юли, четири зодиакални знака ще бъдат възнаградени с изобилие от добра карма. Време е вселената да отвърне на упорития труд, който сме положили.

Въпреки че Сатурн се свързва със структура и дисциплина, той е и планетата на кармата. Макар за някои това да звучи плашещо, определени астрологични знаци нямат причина за притеснение. Те са вложили много усилия и са преодолели своя дял от трудности. Сега най-накрая ще видят резултата от всичко това.

Овен

Добрата карма е напът, Овни, но това не означава, че сте приключили с целите си. Имате големи мечти, затова използвайте тази енергия в своя полза. Сега е подходящ момент да съставите план за постигане на следващото си голямо начинание.



„Предстои ви да побеждавате“, казва астрологът Елизабет Бробек. „На път сте да получите своята добра карма.“ Всичко, което сте започнали по-рано тази година, особено около 13 февруари, когато Сатурн за първи път е навлязъл във вашия знак, сега дава плодове. Според астролога 26 юли е „основна повратна точка“, която може дори да ви изведе под светлината на прожекторите. Не се притеснявайте, това внимание ще бъде изцяло положително.

Рак

Освен всичко друго, най-накрая ще получите и финансови награди за усилията си. Парите скоро ще бъдат сериозно привлечени от вас, Раци, и определено няма да се оплаквате. Обърнете внимание на това, което работи в момента, за да поддържате инерцията и да удължите този благоприятен период.

Везни

Според Бробек „всичко е напът да се обърне във ваша полза“. Сатурн абсолютно обожава вашия балансиран подход към живота, Везни, и когато тази планета е ретроградна, вие ще бъдете възнаградени. Всичко, в което сте влагали енергията си от 2025 г. насам, най-накрая ще се отплати.



Социалният ви живот също получава тласък от тази мощна планета. От 26 юли ще „привличате някои много силни съюзници в живота си“, отбелязва астрологът. Професионалната ви мрежа се разраства, както и личните ви взаимоотношения. Може дори да срещнете новия си най-добър приятел или потенциален любовен партньор. Сякаш всички ви виждат в благоприятна светлина и кой може да ги вини?

Риби

Вашата карма идва, Риби, и тя е изцяло положителна. От 2023 г. насам животът ви е бил доста напрегнат. За щастие, на 26 юли, когато Сатурн стане ретрограден, нещата ще станат много по-лесни. Най-накрая ще бъдете възнаградени за всичко, през което сте преминали.

„Може да получите значително повишение на заплатата в работата или да реализирате друга голяма финансова печалба“, обяснява Бробек. „Ще започнете да се чувствате много по-уверени в себе си, а и другите може да започнат наистина да ви подкрепят.“ Използвайте този прилив на увереност в своя полза и не се страхувайте да поемате рискове. В момента вселената е на ваша страна.