Край на тежкия Меркурий. 5 зодии политат

Един напрегнат период най-сетне завършва. Планетата на комуникациите, транспорта и интелекта Меркурий беше ретроградна от 27-и юни до 23-и юли. От днес, 24-и юли, Меркурий става директен. И това ще повлияе много добре на част от зодиакалните знаци. Ето кои зодии могат да си отдъхнат, защото късметът идва при тях, според "Economic Times".

Близнаци

Те са сред зодиите, които ще усетят най-много предимства от директния Меркурий. Увереността им, уменията за комуникация и взимане на решения значително се подобряват. Най-накрая има развитие и напредък в кариерните им възможности, бизнес преговорите, интервютата и личните инициативи. За тях ще има растеж в кариерата, по-добра комуникация и успех в инициативите.

Лъв

Тези огнени зодии определено стават късметлии сега. Лъвовете могат да очакват финансов растеж, по-добро сработване и повече колаборации, изпълнение на цели и амбиции, които отдавна имат. Най-после могат да получат забавени плащания. А някои бизнес възможности сега се материализират. Чакат ги финансови придобвки, нови бизнес възможности и сбъдване на желания.

Дева

Меркурий е планетата, която ги управлява и това е важен транзит за тях. Сега директният ход ще донесе късмет в кариерата. Отново ще има напредък, що се касае до забавените повишения, до интервюта за работа, бизнес дискусии и професионални възможности. Напредък в работата и по-добра професионална репутация за тях. Получават похвали и признания.

Везни

Директният Меркурий им носи ползи. Ще усетят напредък, що се отнася до прави въпроси, образование, пътувания, публикуване, писане, издаване на публикации, учене и т.н. Ще получат важни насоки от ментори и други хора с опит, което ще им помогне да вземат важни решения. За тях сега ще има повече възможности за пътуване, успех в обаразованието, по-добро дългосрочно планиране и повече късмет.

Водолей

При тези въздушни зодии сега на фокус са интелекта, творчеството, креативността. Ученици, студенти, писатели, учители, работещи в медиите, предприемачи - всички те сега усещат ново вдъхновение, стават по-креативни и по-лесно и категорично взимат решения. Отложените проекти сега отново са на дневен ред. Постигат академичен успех и растеж в кариерата. Общуват по-добре.



